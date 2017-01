Actriţă constănţeană aniversată de colegi

1

Un Oscar... de la TV Neptun...

Nu mai calc pe la teatrul din Cta , de cat atunci cand vin trupe din Buc sau alte orase , in mare masura si din cauza acestei "actrite" care impreuna cu sotia lui Zgabercea si tipul ala care face reclama meseriei de gunoier , pur si simplu se prostituau si faceau anti teatru la TV Neptun cu subiectele alea in care il atacau acum cativa ani pe Culetu. Nu stiu cine le scria scenetele , dar cred ca din dorinta de a ataca cu orice pret , parca erau scrise de / si pentru handicapati mintali... Iar cei care se prostituau , chipurile ca "actori" , nu erau decat niste jalnice unelte in ale mascariciului dereglat psihic si betivului adormit in intersectie... Dar , pentru bani se practica prostitutia , nu din placere...