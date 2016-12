Actorul Liviu Manolache, corespondent TOBAV pentru România

Liviu Manolache, actor al Teatrului de Stat și colaborator al Teatrului pentru Copii și Tineret, a fost numit corespondent al TOBAV pentru România. TOBAV este Uniunea de Creație de Teatru, Operă și Balet din Turcia, prezidată de Tamer Levent, care a apreciat implicarea actorului în promovarea teatrului de păpuși constănțean și rezultatele importante obținute la multiple festivaluri. Liviu Manolache a propus trei proiecte, care vizează, în principal, educația prin teatru și cunoaștere reciprocă între cele două culturi - română și turcă. Educație prin teatru Primul proiect se axează pe educație prin dramă, intercunoaștere și interculturalitate la nivel de licee. Tema propusă este cunoașterea adevărului istoric pentru a putea înțelege mai bine viitorul. „Plecând de la sutele de ani în care relațiile turco-române s-au transformat în funcție de perioada istorică traversată, consider că este timpul ca tinerii să se cunoască unii pe alții, prin acest proiect. Prejudecățile față de Turcia sunt foarte puternice, dar, de fapt, turcii sunt un popor cu o dorință de dezvoltare senzațională. Este o constatare făcută în urma a 14 ani de colaborare cu Turcia”, ne-a spus Liviu Manolache. Proiectul a fost deja aprobat, fiind trimis la Centrul Cultural „Nicolae Bălcescu” București. Dacă va fi finanțat, vor fi implicați opt elevi, doi profesori, doi dramaturgi și doi șefi de proiect (specialiști în dramă), din cele două țări. Actorul lucrează cu Liceul „Ovidius”, dorindu-și să realizeze acest proiect pentru ca elevii din cele două țări să se cunoască mai bine prin contact cultural. Finalitatea proiectului este scrierea unei piese de teatru de către dramaturgi, urmând ca aceasta să fie jucată în cadrul unui turneu susținut în România și Turcia. Piesa va fi scrisă pe baza ideilor sugerate de cele două grupuri de elevi. Spectacole interculturale de teatru antic Cel de-al doilea proiect inițiat de Liviu Manolache își propune realizarea unor spectacole de teatru antic printr-un parteneriat între TOBAV, Teatrul „Spring” din Atena,Teatrul de Stat și Consiliul Județean Constanța. Partenerii turci au propus deja ca locuri de desfășurare a proiectului amfiteatrele antice de la Troia, Pammukkale și Efes. „Urmează să iau legătura cu Yannis Margaritis, directorul Teatrului Spring, și sunt sigur că va fi de acord cu propunerea mea. Voi demara proiectul după discuțiile cu partea română. Finanțarea va fi realizată tot prin Centrul Cultural «Nicolae Bălcescu», interfața în realizarea aplicațiilor pentru fonduri europene, care zac nefolosite și de care avem nevoie pentru a ne exprima europenește”, ne-a spus Liviu Manolache. „Nu se acordă suficientă atenție mânuirii ca artă” Al treilea proiect este legat de Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța: „Succesele și pro-fesionalismul acestei trupe i-au determinat pe colaboratorii din Turcia să accepte un proiect în care actorii interesați din Turcia să învețe arta mânuirii păpușilor”, precizează Liviu Manolache. Astfel, actorii turci vor veni, pentru o săptămână, la Constanța, unde vor pune în scenă un spectacol care să fie jucat și în Turcia. „Prin acest proiect, teatrul tradițional turc, Karaghioz, care este în pericol de dispariție, poate fi revigorat”, a spus Liviu Manolache. „Este pericolul care paște și Teatrul pentru Copii și Tineret din Constanța, întrucât regizorii importanți care vin să monteze acolo spectacole elimină păpușa. Această artă, veche de când lumea, riscă să dispară, pentru că actorii sunt scoși în față și păpușile încep, încet-încet, să dispară. Nu se acordă suficientă atenție mânuirii ca artă”. „Constanța e un oraș în care intelectualitatea trăiește cu frică” În urma anilor de colaborări cu Turcia, Liviu Manolache ne-a vorbit despre linia culturală ascendentă urmată de această țară, în inversă proporționalitate cu modul de desfășurare a lucrurilor pe acest plan în Constanța/România: „M-a impresionat faptul că Guvernul turc a decis renovarea tuturor instituțiilor culturale la nivel european. Sălile lor de teatru sunt foarte bine puse la punct. Foaierul Teatrului din Ordu este o fostă biserică grecească, ce și-a păstrat acustica aceea specială. Noi, în schimb, am distrus Sinagoga, unde se puteau susține concerte. Constanța e un oraș în care intelectualitatea trăiește cu frică. Nici comuniștii nu au reușit acest lucru. Vina este a sistemului din țară, pentru că Ministerul Culturii și-a luat mâna de pe cultură. Un minister de cultură nu e doar pentru București și pentru două orașe care au teatre naționale. Turcii progresează pentru că sunt patrioți. În România constat, însă, distrugerea identității naționale, cele mai vinovate pentru acest lucru fiind televiziunile. Aceste televiziuni vor trebui să moară sau să-și revizuiască atitudinea față de România. A fost distrus un lucru esențial - bunul simț, din cauza unui concept prost înțeles, democrația. Intrarea în Europa nu înseamnă pierderea identității. De aceea am simțit nevoia ca elevii mei de la Liceul «Ovidius» să poată descoperi o realitate a unei țări care-și dorește să fie văzută cu alți ochi de către lumea civilizată”.