Actorul Levente Molnar: Nominalizarea „Son of Saul” la Oscar - o bucurie foarte mare

Ştire online publicată Joi, 14 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul român Levente Molnar, care face parte din distribuția filmului „Son of Saul” - nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină - a declarat, pentru Agerpres, că munca la această producție a însemnat, pentru el, ”tot ce poate să aibă cuvântul „muncă” pozitiv”.„Tocmai am ajuns la Londra. A fost foarte mare bucuria”, a declarat Levente Molnar, după anunțarea nominalizărilor la Oscar.Filmul „Son of Saul” regizat de Laszlo Nemes (Ungaria) este nominalizat la Oscar, la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină, alta decât engleza”, alături de „Embrace of the Serpent” (Columbia), „Mustang” (Franța), „Theeb” (Iordania) și „A War” (Danemarca).Gala Oscar va avea loc pe 28 februarie, la Los Angeles.„Dacă suntem sănătoși, vom fi acolo”, a spus actorul.„Son of Saul” prezintă ororile din lagărul de concentrare de la Auschwitz.Levente Molnar a spus că, artistic, lucrul la acest film a reprezentat pentru el o perioadă extraordinară. „A fost o experiență de muncă foarte bună. Doresc tuturor colegilor actori să li se întâmple ce mi s-a întâmplat mie. A fost o muncă bine pregătită, foarte focusată, foarte concentrată. A însemnat tot ce poate să aibă cuvântul „muncă” pozitiv”, a adăugat actorul.El a spus că regretă că propunerea României la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină” nu a primit o nominalizare. „Îmi pare foarte rău că filmul domnului Radu Jude, „Aferim”, nu a avut această șansă anul acesta. Era un film care merita”, a spus el.„Son of Saul” a câștigat, duminică, Globul de Aur pentru „cel mai bun film într-o limbă străină”. Levente Molnar a spus că, la această gală de premiere, l-a emoționat apropierea de Sylvester Stallone, care a câștigat un Glob de Aur pentru rolul secundar din „Creed”. „Când eram mici, alergam pe strada Transilvaniei ca Rocky. La gală am fost „atins la umăr” de Sylvester Stallone”, a mărturisit artistul.Filmul „Son of Saul” va rula în cinematografele românești începând din 11 martie, iar Levente Molnar spune că își dorește ca această producție să creeze dialog.„Mi-aș dori foarte mult să vedem acest film și să discutăm foarte mult după vizionarea lui. Nu este un film ușor de văzut, este un film care merită discutat”, a adăugat actorul.