Actorul George Alexandru a fost condus pe ultimul drum

Ştire online publicată Luni, 04 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul George Alexandru a fost condus luni pe ultimul drum. Familia, prietenii, mai mulți actori și zeci de fani au venit pentru a-l conduce pe îndrăgitul actor pe ultimul drum, informează B1 TV. În ciuda gerului, cu toții au găsit răgaz să-și aducă aminte momentele fericite alături de cel care a fost George Alexandru.În foaierul principal al Teatrului Nottara, acolo unde a fost depus trupul actorului până la înmormântare, au trecut pe la căpătâiul său mama, fratele și soția sa. Au urmat zeci de actori și artiști, printre care s-au numărat Ștefan Bănică jr., Bebe Cotimanis sau Emilia Popescu.Născut în București pe 21 noiembrie 1957, George Alexandru a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică "I. L. Caragiale". În primul an, i-a avut profesori pe Amza Pellea și Dan Micu. În următorii ani de studenție a lucrat sub îndrumarea lui Gelu Colceag și a lui Ion Cojar.La Teatrul Nottara, a urcat pe scenă în 1985, când era încă student, după cum se arată pe site-ul instituției. Printre spectacolele în care a jucat se numără: "Jocul dragostei și al morții", "Capul de rățoi", "Titanic Vals”, "O noapte furtunoasă”, "Revizorul", "Avarul" și multe altele.A avut însă și roluri memorabile pe micul ecran, jucând în filme ca "Ecaterina Teodoroiu”, "Supraviețuitorul", "Nunta mută", "Punctul zero", "Asfalt Tango" și multe altele.