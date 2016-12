Activităţi şcolare într-un proiect de peste 100.000 euro

La Școala din 23 August

Activități școlare într-un proiect de peste 100.000 euro

Beneficiară a unui proiect ERASMUS+, Școala Gimnazială „George Coșbuc” din comuna 23 August a desfășurat o activitate importantă în cadrul proiectului pe tema „Se deplacer au quotidien en Europe, realites et perspectives”, care se referă la efectuarea de trasee cu bicicleta.Grupul elevilor voluntari a efectuat prima ieșire pe biciclete pe ruta 23 August-Moșneni și retur, avându-i ca parteneri pe părinții copiilor implicați, Serviciul Poliției Comunitare și Poliția Comunei 23 August.Plimbarea a fost urmată de o mică ședință privind punctele tari și punctele slabe ale acestei activități.Implicarea copiilor a fost răsplătită de primarul comunei, Mugur Viorel Mitrana cu câte o sticlă de apă sau suc la revenirea de pe traseu.Responsabilii activității au fost: Magdalena Iacob, Nurla Erol, Anioara Angheluță și Gabriela Erceanu.După cum am fost informați, proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani, până în septembrie 2017, și are valoarea totală de 132.000 euro. Echipa României este reprezentată de: prof. Alexandra Necula (coordonator), prof. Magdalena Iacob (director), prof. Valentina David (responsabil comunicare e-Twinspace și instructor legislație rutieră, transport cu bicicleta), prof. Alina Orzaru (responsabil traducere text în limba engleză), prof. Stelian Floroiu (responsabil pregătire sportivă). Școlile partenere sunt College d’Isle din Vienne (Franța) și Gesamtschule Hüllhorst din localitatea Hullhorst (Germania).