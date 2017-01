Activităţi la American Corner la cererea studenţilor

Activități la American Corner la cererea studenților

Ieri, American Corner din cadrul Universității „Ovidius” Constanța a continuat seria biografiilor, organizând o activitate dedicată lui Marilyn Monroe, născută Norma Jeane Mortensen, un celebru star cinematografic, sex simbol și divă a secolului XX. Subiectul intitulat „Marilyn Monroe Biography: Goddess of the Silver Screen - Secrets, Glory and Tragedy” a fost discutat de Alina Gălbează Buzarna, doctorand la aceeași universitate, în prezența elevilor de la Liceul Teoretic „Ovidius”.La cererea studenților de la Facultatea de arte, subiectul va fi reluat pe 22 și 23 februarie, începând cu ora 10.