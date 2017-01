Activităţi la American Corner

Activități la American Corner

Ştire online publicată Marţi, 13 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

O seară cu Edgar Allan Poe American Corner din Campusul Universității „Ovidius” a găzduit, recent, o activitate dedi-cată lui Edgar Allan Poe, scriitor american, poet, romancier, nuvelist și critic literar, creator al genului de scurte povestiri și precursor al litera-turii moderne de ficțiune științifico-fantastică. Moderatorul acestui eveniment, conf. univ. Remus Bejan, le-a prezentat participanților, studenți ai Facultății de Litere, specializarea Studii Americane, anul I, viața și cariera marelui autor, purtând discuții antrenante cu cei prezenți pe marginea acestei teme. A urmat vizionarea filmului „The Tell- Tale HeartQ”, din colecția „An Evening With Edgar Allan Poe”. La finalul evenimentului, toți cei interesați de viața și cultura americană au primit din partea coordonatorului centrului American Corner, Claudia Baicu, materiale informative despre SUA. Despre Prohibiție American Corner din cadrul Universității „Ovidius” organizează miercuri, 14 ianuarie, ora 15:30, un eveniment cu tema „ The Prohibition Era”. Activitatea va fi coordonata de Cristina Mitrovici, profesor Fulbright, venită din Statele Unite. Invitați vor fi elevi de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, împreună cu prof. Doina Cheramidoglu. În istoria S.U.A., Prohibiția este perioada dintre 1920 și 1933, în care producerea, vânzarea și transportarea alcoolului pentru consum au fost interzise de Amenda-mentul 18 al Constituției.