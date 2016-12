Activităţi la American Corner

Activități la American Corner

Studenții de la Facultatea de Medicină, anul I, au participat la trei activități organizate de American Corner, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, cu tema „American Medical Studies on the Longevity of Life”.O altă temă dezbătută de trei ori la centru pentru aceeași studenți s-a intitulat „Brilliant American Doctors in Search of the Polio Vaccine”. Alina Gălbează, doctorand la Universitatea „Ovidius”, a analizat un text și a purtat discuții cu studenții pe subiectele abordate.O altă activitate a avut ca temă „St. Patrick’s Day in the USA”, prilej cu care lect. univ. dr. Nicoleta Stanca a făcut o prezentare în Power Point despre Ziua Sf. Patrick și s-au purtat discuții, dar s-a ascultat și muzică pe această temă. Interesați în organizarea acestei activități au fost studenți de la Facultatea de Litere, specializările Studii Americane, anul II și Engleză, anii I și III.