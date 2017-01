Activităţi dedicate tinerilor în prag de sărbători

Activități dedicate tinerilor în prag de sărbători

Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța va încheia programul de activități dedicate tinerilor pentru anul 2012 cu două evenimente care stau sub semnul sărbătorii Crăciunului și care sunt programate pentru duminică, 23 decembrie.„De Crăciun, fii mai bun”, programat de la ora 19, este titlul proiectului derulat în parteneriat cu Fundația Giovanni Bosco, la sediul căreia va și avea loc și care va beneficia de sprijinul voluntar a peste 100 de tineri constănțeni.Cel de-al doilea spectacol interactiv intitulat „Crăciunul la români - Obiceiuri și tradiții de Crăciun”, va avea loc de la ora 17 la City Mall și este rodul unui proiect desfășurat în parteneriat cu Centrul de Informare Europeană „Europe direct” Constanța și cu Asociația Culturală a Coregrafilor, Scenografilor, Artiștilor liber-profesioniști și amatori.„Primul eveniment are un titlu extrem de sugestiv și este generat de semnificațiile sărbătorii creștine pentru care ne pregătim cu toții, iar menirea lui este să unească sub aceeași cupolă tineri cu înclinații către frumos, tineri responsabili, voluntari și activi.Festivalul de Datini și Colinde «Crăciunul la români - Obiceiuri și Tradiții de Crăciun» este unul al sărbătorii prin cântec și dans și se va bucura de participarea a peste 150 de folcloriști, și copii, și tineri, cu toții grupați sub forma diverselor ansambluri populare. Tinerii colindători vor avea în repertoriu, printre altele: Steaua, Dansul Caprelor, Dansul Căluților, Dansul ursului, Alaiul cetei de colindători, Sorcova, Plugușorul, precum și interpretarea de colinde internaționale”, a declarat Claudiu Teliceanu, directorul executiv al DJST Constanța.De asemenea, agenda sfârșitului de an va mai cuprinde un alt proiect cu un impact social major în rândul tinerilor, și nu numai: „Fii corect, fii responsabil, prima clipa contează!” și care se referă la avantajele folosirii optime a serviciului de urgență 112 prin identificarea corectă a cazurilor de urgență medicală.