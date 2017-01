Accesul profesorilor într-o şcoală europeană se face pe bază de cartelă

Accesul profesorilor într-o școală europeană se face pe bază de cartelă

În urma revizuirii regulamentului de ordine interioară, dar și ca urmare a nevoii de a îmbunătăți securitatea instituției, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân" a introdus, începând cu acest an școlar, accesul corpului profesoral pe bază de card. Nu e o invenție nouă, ci poate doar o premieră în rândul unităților de învățământ. Având în vedere poziția ultracentrală a clădirii, dar și posibilitatea accesului prin foarte multe puncte, s-a încercat prin această „cartelare" și ușurarea sarcinii portarului, dar și a profesorului de serviciu, în a tria persoanele străine care vor să intre în Colegiu sub diferite motive. De asemenea, la toate aceste argumente se mai adaugă unul esențial, și anume mutarea, în urma disponibilizării spațiului fostului sediu al Inspectoratului Școlar, a corpului administrativ, ceea ce a dus la concentrarea atenției pazei strict asupra elevilor. Ca orice noutate care mai și restrânge oarecum libertatea de mișcare, apariția cardului de acces a iscat comentarii atât pro, cât și contra, unii profesori simțindu-se de-a dreptul urmăriți. Din acest motiv, însoțiți de directorul prof. dr. Vasile Nicoară, am descins în cancelaria Colegiului pentru a discuta cu cadrele didactice. Din păcate, mimând alte preocupări, profesorii au efectuat un „passing shot" către consilierul de imagine al instituției, în persoana prof. Andreea Girip, care ne-a declarat că este în beneficiul securității atât a personalului, cât și a elevilor, dar mai ales „nu ne mai suprapunem cu elevii, cu care ne călcam în picioare". În schimb, prof. Laurențiu Diamandi, catedra de limba germană, ne-a declarat că problema pe care o întâmpină dânsul este legată de distanța pe care trebuie s-o parcurgă pentru a se ponta, întrucât majoritatea orelor de curs le are în corpul vechi de clădire, de pe str. Mircea cel Bătrân. Din discuția purtată cu directorul Colegiului, am aflat că s-a pus în discuție inclusiv introducerea accesului pe bază de card și pentru elevi, dar, tehnic, nu s-a putut, întrucât sistemul nu permite extinderea la peste 1.000 de persoane. „Probabil că vom adopta varianta deja pusă în aplicare la un liceu din București, unde au fost introduse terminale la intrarea în fiecare clasă. După atâția ani de haos, cred că a venit timpul să ne mai învățăm și cu disciplina".