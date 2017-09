"Accesul gratuit la educaţie este doar pe hârtie în judeţul Constanţa!" Părinţii, "taxaţi" la fondul şcolii şi plata pazei

"Accesul gratuit la educație este doar pe hârtie în județul Constanța!" Părinții, "taxați" la fondul școlii și plata pazei

A trecut euforia primelor zile de școală și elevii au intrat deja în pâine. Orarul este aproape definitivat, iar săptămâna aceasta vor da testările inițiale. Iar pe părinți îi așteaptă ședințele cu doamna învățătoare, cu diriginta și cu directorul școlii, atunci când li se vor spune ce probleme sunt în unitate și de ce este nevoie pentru ca odraslele lor să aibă parte de o educație la standarde înalte.După hopul cu cumpărăturile pentru prima zi de școală, hăinuțe, încălțări, rechizite, părinții mai au de trecut un hop, acela al fondului școlii și fondului clasei. Pentru că, da…, în Constanța încă li se mai cere părinților să finanțeze învățământul și nu actul didactic în sine, ci mai ales baza materială. Părinții sunt cei care cumpără bănci, table, scaune, cretă, bureți, cărți, caiete, creioane, topuri de hârtie.Și nu o spunem doar noi, ci o spun cei de la Asociația Elevilor, care au realizat un studiu din care a reieșit că aproape trei sferturi din copii au fost nevoiți să plătească fondul școlii.„În fiecare an, la prima ședință, la ambii copii, unul fiind la clasa primară, altul la liceu, ni se spune că este necesar să avem fondul clasei, pentru diferite materiale consumabile și că trebuie să strângem bani pentru fondul clasei, inclusiv pentru pază. Întotdeauna am dat bani pentru consumabilele de la clasă, le folosesc copiii, mi se pare oarecum firesc să le plătim noi, dar, pentru diferite investiții în școală, plata pazei, nu am dat și nici nu voi da vreodată pentru că sunt de părere că este datoria statului și autorităților locale să asigure măcar aceste lucruri”, ne-a povestit S.B., o mămică din Constanța.Părinților li se sugerează și… „se simt“Această practică de a le sugera părinților că trebuie să dea bani este încă des întâlnită. Cadrul didactic expune situația și părinții „se simt”. Li se spune chiar că s-a făcut un calcul și ar fi necesară o sumă de 30 lei de părinte pentru fondul școlii și 30 lei pe an pentru pază, de exemplu. Abordarea este aceeași, doar sumele este posibil să difere.„De ce există fondul școlii? Pentru că statul și autoritățile locale refuză să finanțeze corespunzător sistemul de educație. Accesul gratuit la educație este doar pe hârtie în județul Constanța. De ce? Din cauza dezinteresului și a slabei finanțări din partea statului și autorităților locale. Nu este un fapt neștiut că dreptul la învățământ gratuit există doar pe hârtie, în realitate existând o multitudine de costuri ascunse, fondul școlii, fondul clasei, asigurarea pazei etc., care sunt de natură să afecteze liberul acces la educație al elevilor, datele obținute de noi făcând doar să confirme acest lucru”, ne-a explicat președintele Asociației Elevilor din Constanța, Constantin Alexandru Manda.Potrivit acestuia, peste 70 la sută dintre elevii constănțeni incluși într-un studiu recent au răspuns afirmativ la întrebarea despre contribuția la fondul școlii.„Elevii ne-au descris faptul că, în special, sumele cerute au fost utilizate la lucrări de reparație sau modernizare, bunuri și servicii, materiale consumabile și asigurarea pazei, adică tocmai acele tipuri de cheltuieli care cad în sarcina autorităților locale. Din datele provenite de la elevi, sumele pleacă de la 30 lei pe an și ajung la 350 - 400 lei anual, în acele cazuri în care vorbim de lucrări de modernizare și achiziționare de mobilier”, a mai spus reprezentantul Asociației Elevilor din Constanța.