Academicianul Răzvan Theodorescu: "O tabără de valoare naţională!"

"Dobrogea interbelică - de la Sulina la Balcic"

Academicianul Răzvan Theodorescu: "O tabără de valoare națională!"

Conferința Taberei de Pictură Pontul Euxin, ediția a III-a, intitulată sugestiv „Dobrogea interbelică - de la Sulina la Balcic“, a fost deschisă, ieri, de academicianul Răzvan Theodorescu, criticul Mircea Oliv și conf. univ. dr. Daniela Țurcanu Caruțiu.Asociația „Pontul Euxin”, aparținând omului de afaceri constănțean Florin Cârstocea, organizează, zilele acestea, pentru al treilea an consecutiv, Tabăra de pictură „Pontul Euxin”. Evenimentul se desfășoară la camping GPM Holiday din Mamaia, iar artiștii se vor întâlni până pe 20 septembrie, ultima zi a taberei. Deschiderea oficială a taberei a avut loc pe 12 septembrie, iar programul cuprinde, pe lângă sesiunile de pictură, și o serie de discuții pentru ilustrarea temei taberei.Academicianul Răzvan Theodorescu a declarat că este plăcut impresionat de talentul artiștilor: „Mi se pare un salt calitativ uriaș! Este o tabără de valoare națională cu tineri sosiți din mai multe centre universitare. Realizările sunt demne de o adevărată școală care se naște aici. Atunci când un privat se implică într-o acțiune culturală, și mă refer aici la domnul Cârstocea, semnul este remarcabil și vă spun acest lucru în calitate de ex-ministru. Întotdeauna am spus că, în momentul în care privații se vor implica în cultură în proporție de 30%, lucrurile vor fi pe cel mai bun făgaș. Deocamdată este un semn timid, care se dă aici, la Constanța. Autoritățile locale publice ar trebui neapărat să se implice și ele, pentru că evenimentul trebuie dezvoltat. Din punctul meu de vedere, acest eveniment trebuie internaționalizat”.În același timp, academicianul a remarcat faptul că sunt tratate teme comune, dar în chip diferit, de la neorealism la expresionism: „Sunt niște tineri cultivați, poți să vezi școala ieșeană, pe cea clujeană, pe cei de la București, cu toții conferă acest sentiment de mozaic care este foarte plăcut. În doar două zile, artiștii au reușit să execute lucrări de o calitate remarcabilă. Am propus aducerea acestei expoziții și la București”.v v vOrganizatorul evenimentului, omul de afaceri Florin Cârstocea, ne-a mărturisit că a pornit de la ideea de a-i ajuta pe tinerii artiști: „Lucrările de anul acesta, așa cum spuneau și academicianul Răzvan Teodorescu și criticul Mircea Oliv, sunt lucrări de reală valoare artistică. Acest lucru mă face să mă bucur și să mă gândesc la o a patra ediție a taberei, deși nu este ușor să organizezi o astfel de manifestare. Anul acesta, voi propune autorităților locale să se implice în organizarea unui astfel de eveniment cultural, ajuns la a III-a ediție. În plus, faptul că se numește Pontul Euxin este definitoriu pentru spațiul dobrogean, poate cu ajutorul lor vom reuși să facem și mai multe ediții și mai bune. Dorim, de ce nu, ca această tabără să o internaționalizăm”.Omul de afaceri a subliniat că tot ce înseamnă act cultural trebuie sprijinit: „Mesajul meu inițial cu care am plecat la drum a fost unul de bază: acela ca și partea privată să se implice în actul de cultură, ceea ce, din păcate, nu prea se întâmplă. Mesajul cultural este clar: de a perpetua cultura pe spațiul acesta dobrogean care are atâtea și atâtea de spus și de pus în operă. Un gând care nu m-a părăsit a fost și acela de a crea o tabără de sculptură. De ce să facem numai la Balcic tabere, când, noi, în acest spațiu, avem atât de multe de arătat”.v v vArtiștii care au contribuit la succesul taberei sunt Zamfira Bîrzu, Dragoș Bojin, Maria Oana Ciobotaru, Adrian și Rodica Crîșmaru, Vali Ionescu, Istvan Duka Kudor, Gabriel Cristian Lăpușan, Laura Macri, George Mircea, Ioana Popa, Răzvan Augustin Radu, Constantin Rusu, Andrei Tudoran și Dominic Petru Vîrtosu.Jurizarea lucrărilor va avea loc pe 19 septembrie, iar pe 20 septembrie, începând cu ora 18, este programat vernisajul la Muzeul de Artă din Constanța.