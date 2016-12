Academia Română atrage atenţia asupra pericolului reducerii orelor de limba română

5

Problema la materia Limba si literatura romana este alta. Cartile sun concepute total gresit.In fiecare an fac cate un pic din substantiv, un pic din verb, un pic din toate... Pana in anul urmator, cand fac acelasi lucru. Nu se insista pe ceva mai mult de 1, 2 ore. Sa faca analize peste analize gramaticale pana le intra in cap. La literatura la fel: definitia fabulei , o argumentare la fabula, o tema acasa si gata .Trecem la schita. De ce nu stiu elevii de Scrisoarea a III a de Eminescu? Ar fi trebuit s-o studieze in clasa a -7- a. Dar elevilor nu li s-a cerut. Manualul este aproape inexistent. Se lucreaza pe culegere. La Evaluarea Nationala nu li se cere sa stie de Eminescu sau Creanga. Ei trebuie sa stie sa argumenteze apartenenta la epic, la specia fabula, nuvela, schita.La liric , sa argumenteze la pastel;opinie despre anumite versuri, semnificatia titlului. O uriasa greseala este importanta acelui 25% din media claselor 5-8 la Evaluarea Nationala.