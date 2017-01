La Capidava

Academia de vară „Atlantykron”

Pe insula dunăreană Atlantykron (situată la 20 km N de Cernavodă, lângă satul și ruinele cetății antice Capidava) se desfășoară, până duminică, 10 august, cea de-a XIX-a ediție a Academiei de Vară pentru Tineret, Știință, Cultură, Artă și Sport „Atlantykron”. Manifestarea este deschisă tinerilor cu vârste între 14 și 28 de ani. Motto-ul actualei ediții este „Next Generation” („Viitoarea generație”). „Atlantykron” reprezintă, de 18 ani, una dintre cele mai importante academii de vară din România, un spațiu de educație non-formală a tinerilor, o școală de vară unică în lume. Manifestarea este organizată de către Centrul pentru Studii Complexe (CSC), Societatea Științifică CYGNUS, Asociația Română pentru Sport și Cultură (ARSC), World Genesis Foundation - SUA și Asociația Americană de Kickboxing (USKBA) în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Tineret și ANSIT. Evenimentul este sprijinit și de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT). Timp de 10 zile, circa 300 de tineri din România, dar și din Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Rusia, China, participă la cursuri și ateliere cu tematici diverse, precum: Teoria fractalilor și a haosului, Robotică și inteligență artificială, Inițiere în grafică asistată de computer, Știința Complexității, Microsenzori și nanotehnologii, Energii alternative, Astronomie și astrofizică, Biometrie, Bioenergie și științe de frontieră, Școala de OZN-uri, Astronomie și astrofizică, Radio amatori, Jurnalism, Educație turistică și ecologie, Metode de scriere tehnică într-o organizație globală, Science Fiction, Creație literară, Grafică și arte vizuale (sculptură, pictură facială, fotografie), Sport și activități de vacanță (concursul „Zilele Aventurii”, concurs de șah, demonstrații de box, arte marțiale și kickboxing, șah, Thai Chi și Yoga), Advertising, Dezvoltare personală (Leadership, tehnica interviului, planificarea și dezvoltarea carierei), Cultură Japoneză, Cultură Chineză, Instrumente Muzicale Vechi, Curs de Fotografie precum și un curs interactiv de creație literară dedicată copiilor. În acest an, pe insulă există conexiune internet. Astfel, Academia Atlantykron își va extinde arealul prin comunicarea cu toți tinerii interesați de ideile dezbătute aici. Prin intermediul site-ului atlantykron.org, toți cei interesați vor putea participa virtual la lucrările Academiei. Printre lectori se numără profesorii Florin Munteanu, Dan Milici, Aurel Cărășel, Cristian Pârghie și Victor Șutac, pictorul Aurel Manole, graficianul Valentin Ionescu, jurna-listul Traian Bădulescu, jurnalista Maria Ciochină (Republica Moldova), cantautorii Sergiu Chilat și Valentin Uzun (Republica Moldova) etc. La această ediție participă personalități renumite pe plan național și internațional din domeniile științei, SF-ului, sportului și culturii. Oaspeții VIP sunt Peter Moon (scrii-tor), Joel Castellanos (Universitatea din New Mexico, Department of Computer Science), Dr. Emil Streinu (general SRI, specialist OZN), Sebastian A. Corn (scriitor de SF), Roberto Quaglia (scriitor, vicepreședintele Societății Europene de Science Fiction), Teodor Vasile (doctor în medicină alternativă), Dr. Ing. Lucian Biro (Comisia Națională pentru Controlul Activităilor Nucleare) și Alexandru Mironov (jurnalist de știință, scriitor). Printre invitații de marcă se numără David Anderson - vicepreședintele și șeful Departamentului de Știință al Grupului Bosch (SUA), Dan Farcaș - vicepreședintele Asociației pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate, Paul Rosner, președintele Asociației de Kickboxing din Statele Unite, Valentin Nicolau (directorul editurii Nemira), Ștefan Ghidoveanu - traducător și promotor, realizatorul emisiunii „Exploratorii lumii de mâine” (Radio „România Cultural”), Irinel Burloiu (corporația Intel) și Adriana Gheorghe (Inspectoratul Școlar Județean Constanța). Academia Atlantykron a găzduit, de-a lungul anilor, numeroase personalități, precum scriitorii de SF Norman Spinrad (președintele Societății Scriitorilor de SF și Fantasy din SUA la acea vreme), Joe Haldeman, Robert Sheckley, Alain LeBussy, Ion Hobana, regretatul astronom Harald Alexandrescu, artistul Ioan Gyury Pascu, geneticianul Jonathan Cowie, Bridget Will-kinson (secretarul Societății Europene de SF), biologul Alexandru Ecovoiu, Gheorghe Fodoreanu (fost președinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism) etc.