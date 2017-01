Academia ATLANTYKRON - locul unde ficţiunea devine realitate

Pe o insulă cât un stadion

Academia ATLANTYKRON - locul unde ficțiunea devine realitate

Duminică, 9 august 2009, se încheie cea de-a 20-a ediție a Academiei de Vară pentru Tineret, Știință, Viitorologie și Science Fiction, ATLANTYKRON 2009, eveniment ce are loc, anual, cu regularitate, pe o insulă de pe Dunăre, în apropiere de satul și ruinele antice romane Capidava. Timp de 10 zile, un loc unde, în restul anului, nu se aude decât cum crește iarba și frunza în copaci, devine locul preferat de vacanță pentru personalități din cele mai diverse domenii, renumite pe plan național și interna-țional, cărora li se alătură tineri dornici să absoarbă ca un burete informație inedită, altceva decât fac în școală sau facultate. Într-un peisaj de o sălbăticie de care rar ți-e dat să profiți, participanții „de rând” își instalează corturile, iar „oficialitățile” își ocupă barăcile puse la dispoziție de sponsori în bacuri acostate la mal. Stresul cotidian este lăsat dincolo de ape, luându-i locul o serenitate, din păcate pe termen limitat. Aici ceasul există doar ca să știi la ce oră să mergi la așa-zisele cursuri, în fapt adevărate provocări la schimburi de cunoștințe și idei, pentru a intra în polemică și a descoperi că cel de lângă tine îți împărtășește pasiunea și îți poate deveni prieten pe termen nedeterminat. De altfel, așa cum ne declara Sorin Repanovici - fost cernavodean, actual-mente angajat al unei agenții guvernamentale (CENECAN) -, în calitate de coordonator general al acestei academii și, totodată, „părintele” ei, „mii de tineri au trecut pe aici, s-au cunoscut și împrietenit pe această insulă, și-au întemeiat chiar familii, iar acum vin cu copiii lor. Spre exemplu, Adrian Bănuță și Daniela Mironov, fiica lui Alexandru Mironov, se știau de ceva vreme, dar relația lor s-a apropiat aici, iar acum vin cu juniorii lor”. Cu maximă mândrie, ne-a declarat că, în luna septembrie 2008, un film de prezentare al Academiei de vară Atlantykron, publicat pe site-ul youtube, realizat și prezentat de David Anderson, a atins un record mondial la numărul de accesări pentru un film educațional. Intitulat „Next Generation: Atlantykron”, filmul a fost timp de patru zile pe primul loc, înregistrând 23 de milioane de vizionări. „Și după moarte am să bântui această insulă!” În anul 1992, când s-a întâlnit cu Sorin Repanovici în Germania, la un congres european de SF, scriitorul Roberto Quaglia a primit cu maximă curiozitate invitația de a participa la singura tabără de SF din lume ce se desfășoară pe o insulă. „În 1992, am descoperit o Românie foarte diferită de ceea ce este acum și am avut parte de o călătorie în timp. Recunosc că atunci era o Românie precum Italia anilor 1980, o perioadă fascinantă. Acum România s-a banalizat la fel ca restul Europei, dar mi-am făcut atât de mulți prieteni încât trebuie să mă întorc. Plus de asta am învățat limba și nu pot s-o arunc și… NU VREU! Ideea este că vin în România ca la o altă casă și pentru că am locuit la București câțiva ani. Dacă atunci am avut parte de exotism, acum descopăr cât de bine este să ieși măcar o dată pe an din sistemul urban, să petreci timp alături de multă lume interesantă și inteligentă. Cum s-ar spune, fugi de civilizație, dar de fapt te afunzi în ea cu acești oameni deștepți, pe care mai greu îi întâlnești în oraș, fiecare având preocupările lui. Florin Munteanu este unul dintre primii mei prieteni în România, un om de știință absolut genial și unul din motivele pentru care m-am întors de fiecare dată. Or el în oraș e foarte ocupat și-atunci ne vedem aici. Așa se întâmplă și cu altă lume!”. v v v Felix Moga este unul dintre veteranii acestei aca-demii, care la ediția 2009 a venit împreună cu fiul său de 8 ani. El ne-a mărturisit că tot ceea ce se întâmplă pe insulă i se datorează profesorului de limba română Aurel Cărășel, de la liceul din Cernavodă, care a adunat în jurul său, la începuturi, aproape 1.000 de elevi, printre care și Sorin Repanovici. „Pe vremea lui Ceaușescu, erau tabere de SF la Guranda, undeva în Moldova, și la Amara, lângă Slobozia, iar domnul profesor și-ar fi dorit să avem și noi un asemenea loc de întâlnire. Tatăl lui Sorin, pescar împătimit, a descoperit acest loc, pe care mai apoi l-a propus ca loc de întâlnire. Niciunul dintre noi n-a bănuit că fenomenul Atlantykron va căpăta această amploare, care se datorează fermității lui Sorin Repanovici și capacității sale de bun organizator”. v v v Toți cei cu care am stat de vorbă ne-au mărturisit că vin aici de dragul oamenilor pe care i-au cunoscut în toți acești ani, de care îi leagă puternice prietenii și cu care împărtășesc aceeași pasiune. Una dintre cele mai importante personalități aflate zilele acestea pe insulă a fost Florin Munteanu, doctor în științe și inginerie industrială, specializat în aplicații ale științei Complexității în inginerie, econofizică, geodinamică și mediu, precum și în politici de integrare în educație în tehnologia informației și comunicațiilor. Numele generic ATLANTYKRON provine din comasarea titulaturii clubului SF ce a activat în Cernavodă, pe vremea lui Ceau-șescu – „Atlantis”, și fanzinul SF (revista de specialitate), care se numea „Kronaut”. Anul acesta a avut secțiuni precum știință, comu-nicare, artă, sport, cultură și muzică. De asemenea, parte din echipa de olimpici naționali la astrofizică a venit pe insulă cu telescoape și lunete, seara, după orele 22-23, având loc observații astronomice care durau până la ora 5 dimineața.