Abuzuri reclamate în învăţământul constănţean

Abuzuri reclamate în învățământul constănțean

Sindicatul învățământului constănțean a decis să facă publice situațiile nefirești care s-au petrecut în anul școlar trecut, în speranța că nu se vor mai repeta și în anul școlar 2014-2015.Prof. Mitică Iosif, președinte SLSIP Constanța, afirmă că „au existat situații nefirești care au afectat viața personală și activitatea profesională a întregului personal didactic implicat în desfășurarea examenelor de evaluare națională” și supune atenției președintelui FSLI, Simion Hăncescu, câteva aspecte sesizate prin memorii.De exemplu, perso-nalul didactic nu a fost degrevat de celelalte activități zilnice, și așa împovărătoare, ajungându-se în multe cazuri la afectarea tuturor activităților școlare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, dar nici nu a fost remunerat pentru munca suplimentară impusă de calitatea de membru al comisiilor de organizare și desfășurare a examenelor. „A impus prezența în școli a membrilor comisiei încă de la ora 5 a.m., fără a ține cont de faptul că unii membri ai acestor comisii erau obligați să facă naveta, iar mijloacele de transport în comun își începeau programul abia la ora 6 a.m. În unele cazuri, cadrele didactice care au avut calitatea de evaluatori au fost obligate să facă naveta în alte centre de evaluare, plătind din bugetul propriu contravaloarea navetei”, mai arată prof. Iosif. Mai mult decât atât, evaluarea la proba Limbă și comunicare pentru clasa a VI-a s-a desfășurat chiar de Ziua Învățătorului, pe data de 5 iunie, „obligându-i pe mulți dintre colegii noștri să presteze activități specifice contractului individual de muncă și ale fișei postului, deși, potrivit Legii nr. 289 din 29 octombrie 2007, privind instituirea Zilei Învățătorului, în această zi, an de an, ar trebui organizate manifestări festive educaționale, cu caracter național, apolitic și cultural, în toate unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale din sistemul românesc, prilej cu care Ministerul Educației Naționale și alte instituții abilitate ale statului ar trebui să acorde premii, distincții, medalii și titluri onorifice cadrelor didactice și elevilor, pentru merite deosebite”, se mai arată în scrisoarea adresată FSLI.Am mai aflat că testele pentru clasa a II-a, proba Scris-Citit-Limba Română, au fost elaborate și aplicate eronat, raportate la complexitatea lor, la nivelul dezvoltării psiho-somatice, iar timpul de lucru pe care l-au avut la dispoziție elevii și momentul administrării, 2 iunie, adică imediat după sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului, a fost unul greșit.„Acestea sunt principalele motive pentru care, în numele colegilor noștri, membri de sindicat, vă rog, domnule președinte, să interveniți pe lângă factorii de decizie din Guvernul României, din Ministerul Educației Naționale, pentru a evita repetarea acestor situații nefirești, abuzive în anul școlar 2014-2015 și în anii școlari care vor urma”, se afirmă în încheierea scrisorii.