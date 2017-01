Absolvenţii de „Spiru Haret“, excluşi de unii angajatori

Absolvenții de „Spiru Haret“, excluși de unii angajatori

În timp ce ministrul Ecaterina Andronescu amenință Universitatea Spiru Haret (USH) cu închiderea, Centrul Teritorial „Spiru Haret” Constanța organizează înscrieri din iulie până în octombrie, astfel că toți cei care nu s-au lăsat intimidați de controversa legată de universitatea contestată au timp berechet pentru a-și putea depune dosarele. Este și cazul unui absolvent al Liceului CFR Constanța, care a venit să se înscrie la „Spiru Haret”, Facultatea Finanțe Bănci, la cursurile de zi. Viitorul student nu se simte descurajat de problemele pe care le are instituția pentru care a optat. El mai are încă cinci colegi care s-au înscris tot la Finanțe Bănci, dar și la Turism. În schimb, cei care se simt amenințați cu adevărat de modul în care au evoluat lucrurile pentru USH sunt absolvenții centrelor ID din teritoriu, care sunt în pericol de a nu li se recunoaște diplomele. Mai departe, ei pot avea de suferit pe plan profesional, având în vedere că unii angajatori nu mai primesc absolvenți de USH pe posturile care implică respon-sabilitate: „N-aș mai angaja pe cineva care a terminat la „Spiru Haret” pe posturi mai mari, gen contabil”, ne spune patronul unei societăți comerciale din Constanța. Au apărut chiar și anunțuri ale unor societăți, care specifică în mod clar: SC 94 CSA din Turda „angajează asistent coordonator vânzări, studii superioare efectuate la zi, exclus «Spiru Haret»”. Unii absolvenți, angajați din timpul facultății, și care, între timp, au obținut diplome la USH, forma de învățământ ID, nu se simt amenințați de faptul că și-ar putea pierde locurile de muncă. Mai degrabă sunt indignați de faptul că ar putea repeta examenul de licență, care i-a costat bani și, eventual, eforturi intelectuale: „Nu o să am probleme la serviciu din cauza diplomei, dar n-aș vrea să mai repet examenul de licență. Mă simt nedreptățit, și eu, și colegii mei”, ne spune un proaspăt absolvent de Administrație Publică, ID, „Spiru Haret” Constanța. Universitatea „Spiru Haret”, în pericol de a fi desființată Ieri, Universitatea „Spiru Haret” a dat în judecată Executivul și Ministerul Educației pentru promovarea Hotărârii de Guvern 749/2009, care cuprinde lista facultăților din România acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu. Curtea de Apel București a fixat pentru 6 august termenul de judecată. În HG 749 nu a fost trecută și Universitatea „Spiru Haret”, astfel că aceasta nu poate să organizeze admitere în anul universitar 2009-2010 decât la specializările autorizate sau acreditate. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat că, dacă Universitatea „Spiru Haret” nu se supune evaluărilor și continuă ilegalitățile, va propune adoptarea unui proiect legislativ pentru desființarea instituției, după ce reprezentanții universității au refuzat să accepte măsurile ministeriale: „Universitatea trebuie să respecte legea, să organizeze legal programe de studii și să accepte măsurile pe care le-am propus privind intrarea în legalitate, pentru că, deocamdată, numai 74 din cele 130 de programe propuse de ei sunt autorizate pentru emiterea de diplome. Dacă nu vor să o facă, vom iniția un proiect legislativ pentru desființarea acestei instituții”, a spus Andronescu. Dezbateri pe forum: pro sau contra „Spiru Haret”? Forumurile studențești sunt bombardate, în această perioadă, de mesaje conținând întrebări și nelămuriri referitoare la situația USH. Principala dezbatere se axează pe subiectul „pro sau contra USH”: „Nu toți am reușit să intrăm la STAT. Am venit AICI, la SPIRU. Știi de ce? Știi din ce cauză? De ce crezi că nu am ales alte facultăți? Diferența aceea de 5-6 milioane CONTEAZĂ, să știi. Sunt banii pentru cărți. Cărți pe care le vom lua și studia din scoarță-n scoarță. AȘA cum fac toți cei de aici!”, postează ProSpiru pe http://forum.portal. edu.ro/index.php?showtopic=53614. „Și eu spun din experiența mea de specialist într-un domeniu ce vizează tocmai ce discutăm noi aici, că nu contează facultatea, forma de învățământ sau notele obținute pe parcursul anilor de studiu sau nota de la licență. Contează ce știi să faci acolo unde te vei duce, contează competențele, abilitățile dobândite, și să corespunzi profilului candidatului căutat de societatea respectivă”, scrie Aniod05, pe http://www.ush.ro/phpbb3/viewtopic.php?f=983&t=17399.