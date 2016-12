Foști elevi constănțeni de valoare

Absolventă a Liceului "Călinescu", la Harvard

Poate că în anul 2004, când a absolvit secția bilingv română-engleză a Liceului Teoretic „George Călinescu” din Constanța, Eliza Gheorghe nici nu visa că într-o zi va ajunge la Harvard. După liceu, a urmat cursurile Facultății de Științe politice din cadrul Universității București, la secția cu predare în limba engleză, absolvind ca șefă de promoție.Având un CV impresionant, ce cuprinde o serie de specializări academice, inclusiv burse de prestigiu după ce a studiat pe trei continente și în opt țări, bașca doctoratul de la Oxford, zilele acestea, Eliza Gheorghe și-a început activitatea ca cercetător Stanton post-doctoral pe securitate nucleară Harvard (Stanton Nuclear Security Postdoctoral Fellow).În urmă cu ceva vreme, într-o revistă din diaspora, povestea că a studiat la Universitatea Georgetown prin două programe de studii oferite de The Fund for American Studies.„Ulterior, am urmat cursurile de master în Studii de Securitate la School of Foreign Service, unde profesorii mi-au cultivat aptitudinile practice și gândirea analitică. Mai pre-sus de orice, mi-au cultivat pasiunea pentru domeniul relațiilor internaționale. A-ceastă pasiune a făcut ca la sfârșitul studiilor de master să obțin distincția «honors», ceea ce m-a încurajat să urmez un doctorat”, mai spunea Eliza, neuitând să adauge susținerea deosebită de care s-a bucurat din partea părinților în a-și urma visul.