"Abia am luat corijenţa şi ar fi o minune să iau şi Bacul!"

Rugăciunile candidaților:

"Abia am luat corijența și ar fi o minune să iau și Bacul!"

Ieri, 294 dintre candidații constănțeni care se înscriseseră să susțină cea de-a doua probă a Bacalaureatului de toamnă au renunțat să se mai prezinte la proba scrisă obligatorie a profilului, respectiv Matematică sau Istorie.Din 1. 094 de absolvenți de liceu prezenți, doi care susțineau proba în centrele de examen Liceul Teoretic Murfatlar și Liceul Teoretic „N. Bălcescu” Medgidia au fost eliminați pentru fraudă, fiind găsite asupra lor materiale nepermise sau mijloace electronice de comunicare, astfel pierzând dreptul de a susține examenul de baca-laureat în următoarele două sesiuni.Subiecte mai grele la mate, decât la IstorieIeri, la finalul celor trei ore ale probei, am încercat să aflăm de la câțiva dintre cei 363 de candidați care s-au prezentat la Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” și care proveneau de la nouă licee, dacă li s-au părut grele subiectele și ce șanse ar avea să promoveze. Unul dintre candidați ne declara că subiectele la matematică au fost ușoare, cel puțin pentru el, care în tot acest interval s-a meditat. „În vara, n-am obținut nota care trebuie, iar acum aș avea nevoie de un 7,15 ca să promovez Bacalaureatul, dar cred că voi obține peste 7,50”. Un altul, mai puțin sigur pe el, dar oricum indiferent, afirma că abia și-a luat corijențele, motiv pentru care nu a fost la prima sesiune, și nu are prea mari speranțe să promoveze. „Doar printr-o minune să iau Bacul!”. O altă candidată era foarte supărată și considera că a fost mult mai greu decât în vară, mai ales subiectele II și III, în timp ce colega ei nu era de acord. „Cu toate că am terminat acum 15 ani liceul, eu sper să promovez Bacalaureatul pentru că la anul termin o postliceală sanitară și nu pot da licența dacă nu am Bacalaureatul luat”, a mai spus ea.În așteptarea unei prietene, o altă candidată care susținuse proba la Istorie ne-a declarat că au fost mai ușoare subiectele de acum față de cele din vară.Lucrările scrise ale candidaților la bacalaureat vor fi corectate în alte județe decât cele în care se susține examenul, măsura fiind luată în luna iunie, prin ordin de ministru, cu puțin timp înainte de susținerea probelor scrise din prima sesiune a bacalaureatului.Absolvenții de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au susținut probele de evaluare a competențelor; au susținut toate probele scrise și au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea și au obținut cel puțin media 6 la probele scrise.Pentru ultima probă de vineri, 28 august s-au înscris 1.642 de absolvenți de clasa a XII-a. Cei mai mulți dintre candidați - 942 - vor susține proba la Biologie, iar 434 - la Geografie, 96 - la Socio-umane, 66 - la Chimie și 2 - la Informatică.