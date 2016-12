Abandonul şcolar, încotro?

2

Abandonul incepe cu chiul

La Scoala 12 sedintele se tin in timpul programului. Daca este Consiliu de Administratie, copiii nu fac matematica (si asta cate 3-4 ore!), daca e consiliu cu toata scoala elevii sunt tinuti pe la garduri sau singuri in clase, total nesupravegheati. chiar ieri, in intervalul 12-14 a fost sedinta de acest fel. De ce sunt macar anuntati sa stea acasa, sa vina mai tarziu? Se mai face si carte la scoala asta sau suntem buni doar sa dam bani? Ne mai miram ca pe urma chiulesc. Pai daca asa li se da exemplu...