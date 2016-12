Avertisment pentru cei ce vor să urmeze Școala Militară de Maiștri

Abandonul costă zeci de mii de lei!

Pentru sute de liceeni și chiar elevi din clase primare, Ziua Porților Deschise la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” a reprezentat o unică ocazie de a lua contact cu baza materială a acestei instituții de învățământ militar românesc. Dincolo de un prim contact cu oferta educațională pentru anul școlar 2011-2012, comandor Marian Bardan, comandantul școlii, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că s-a dorit o vizită de recunoaștere a bazei militare în compunerea căreia intră șase cabinete, 18 săli de specialitate, patru laboratoare, opt poligoane, o sală de sport, o sală de fitness modernă, un muzeu și o bibliotecă cu un fond de peste 32.000 de volume de specialitate și de cultură generală. Un program riguros de școală și pregătire specifică Răspunsurile la cele mai frecvente întrebări ale celor care, ieri, și-au exprimat dorința de a deveni elevii acestei instituții le-am aflat de la cdor. Bardan, cel care, de trei ani, se află la comanda acestei școli. Care este perioada de școlarizare? Începând cu anul 2002, durata s-a redus la doi ani, iar din 1984, la concursul de admitere participă numai absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă 24 ani, școala funcționând în regim postliceal. Avantajele pe care le au la absolvire? Dincolo de o pregătire temeinică și o cultură generală solidă ca maistru militar de marină, am adăuga noi că poate un „prim” salariu motivant de 1.000-1.200 lei. În ceea ce privește activitățile zilnice și în ce constau acestea, e bine de știut că o carieră militară se construiește pe un program foarte riguros, ce începe cu trezirea la ora 6, înviorare, sectoare, masă (ora 7,15), inspecție ținută, ridicarea drapelului de stat, defilare pe imnul școlii, cursuri între 8,10 - 14,40, apoi raportul companiei, după care masa de prânz, o oră timp la dispoziția elevilor, între 16,30-19,15 studiu, masa de seară, apel și din nou liber, până la ora 22, când se dă stingerea. „Dar au zilnic posibilitatea să plece în învoire, iar week-end-ul să-l petreacă acasă, exceptând pe cei care sunt de serviciu. Evident că și plecatul trebuie motivat de anumite rezultate școlare, cum ar fi note de la 6 în sus în săptămâna respectivă. Tot pentru a-i motiva, am introdus bareme de medii pentru plecarea în vacanțe. Cu sprijinul Ligii Maiștrilor, îi premiem pe elevii merituoși după fiecare sesiune de examene, la fiecare specialitate”, afirmă cdr. Bardan. Tocmai datorită acestei rigori, nu toți cei care au intrat și rezistă doi ani de școală militară. Numai că, spre deosebire de instituțiile civile, aici abandonul costă, nu glumă. De exemplu, dacă în anul II un elev se retrage, conform contractului semnat că va servi opt ani Forțelor Navale, va fi obligat să plătească în jur de 30.000 lei. Chiar și în timpul celor opt ani, dacă se răzgândesc, vor fi obligați să plătească proporțional cu perioada cât au „rezistat”. „Și aceste lucruri le spunem clar din momentul în care au pășit în această curte, ca să nu creadă că vrem să cosmetizăm. Nu e cinstit până la urmă. Și dacă, până anul trecut, nu am avut cazuri de abandon în timpul școlii, acum, din toamnă și până în prezent, avem patru de anul II și doi de anul I care au abandonat, pentru că în viața civilă găsesc soluții mult mai viabile decât în cariera militară. În principal, se refereau la veniturile altor țări. Doi au plecat în Anglia”, declara același interlocutor. Concurență acerbă la admitere Și dacă, în anul 2008, au existat 1,1 candidați pe loc, s-a ajuns ca, anul trecut, să existe chiar trei pe loc, ca urmare a unei promovări ce a depășit granițele județului Constanța. Iar „bătălia” cea mare se dă pe cele patru locuri rezervate fetelor la specializarea timonier și tehnică de navigație navală, în 2010, fiind cinci pe loc în prima secvență de selecție. Conform analizelor realizate la admitere, un sfert din elevi provin din familii de militari.