"A Whole New World", pe plaja Liberty Parade Arena

Orchestra, corul și soliștii Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” vor susține duminică, 2 august, începând cu ora 20, concertul „A Whole New World” pe plaja Liberty Parade Arena din Mangalia. Șlagăre, în versiune simfonică, din repertoriul Queen, Deep Purple, The Beatles, ABBA, Michael Jackson, Lionel Richie, Donna Summer, Ennio Morricone, Andrew Lloyd Webber, Leonard Bernstein, George Gershwin și Jeanine Tessori vor răsuna duminică seara.Ionuț Pascu se va afla la pupitrul dirijoral. Sopranele Daniela Vlădescu, Madeleine Pascu, Smaranda Drăghici și tenorii Doru Iftene și Răzvan Săraru vor fi soliștii concertului „A Whole New World”.