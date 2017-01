A treia ediţie a Târgului de antichităţi ANTICA - 2010

La Eforie

A treia ediție a Târgului de antichități ANTICA - 2010

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În perioada 30 aprilie – 2 mai, în Parcul din fața Primăriei Eforie și vecinătăți se va desfășura cea de-a III-a ediție a Târgului Colecționarilor de Antichități, ANTICA. Începând de astăzi și până pe 29 aprilie se pot înscrie la târg persoane fizice, persoane juridice (particulari, ONG, SRL, SA etc), colecționari din țară și din afara granițelor țării. Umbrele, mese, scaune, băncuțe vor fi puse la dispoziția participanților în limitele stocului și în limita înscrierii. Târgul se va desfășura sub forma unui show din care nu vor lipsi muzică de promenadă, bragă, cafea turcească, rahat cu apă rece. Multe surprize plăcute! Prima ediție a acestui târg internațional s-a desfășurat în perioada 1-3 mai 2009, reunind peste 80 de colecționari din toate zonele țării și de dincolo de granițele ei. Succesul a fost mare, organizarea deosebită, oamenii mulțumiți. Înscrierile se fac la telefon 0744/509.339 - Gh. Haleț și 0740/353.170- Milena Farcaș, dar și pe mail antica_secrets@yahoo. com și media_lux@ yahoo.com.