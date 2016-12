A treia ediţie a Săptămânii diversităţii

A treia ediție a Săptămânii diversității

S-a încheiat o săptămână dedicată educației permanente, intitulată generic Festivalul Național al Șanselor Tale, și, de ieri (din motive ce țin și de concursul de inspectori desfășurat la sediul ISJ Constanța), la Școala nr. 12 „B.P. Hașdeu”, am asistat la deschiderea festivă a Săptămânii Diversității. Intervalul, ce cuprinde acțiuni derulate sub egida „Minorități naționale – minorități europene”, este dedicat unei serii de manifestări majoritatea având ca locație Palatul Copiilor. Astăzi, în unitățile școlare se vor desfășura acțiuni dedicate tradițiilor și obiceiurilor de iarnă, urmând ca joi, 18 decembrie, pe traseul Prefectura Constanța - Palatul Copiilor, să aibă loc crosul minorităților. Ene Ulgean, inspector școlar de specialitate limba turcă și coordonator al manifestărilor din această perioadă, ne declara că acest gen de manifestări îi ajută pe copiii să se cunoască între ei, să-și cunoască tradițiile și obiceiurile. „De altfel, Dobrogea este citată, adesea, ca model intercultural și interetnic, motiv pentru care dorim să aprofundăm valorile locale”. Programul activităților se va încheia vineri, 19 decembrie, cu acțiunile derulate sub egida „Interferențe culturale”.