A sunat adunarea directorilor

Stimati directori, de ce nu va dati demisiile in bloc ? Ca sa aratati ca intradevar sunteti dezgustati de ceea ce se intampla in sistemul de invatamant ? De ce sunteti foarte sarguinciosi in a da toate situatiile la timp, nici nu vi se cere ceva, ca voi deja ati postat problema pe Forum .Vi se pare mai corect sa va spuneti parerea si sa va demonstrati indignarea numai prin spate, prin comentarii de genul acestora de mai sus... Sunteti ,, apostoli ai sufletelor tinere si formatori de caractere,, ar trebui sa aveti o alta ATITUDINE !!!