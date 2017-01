A şasea ediţie a Premiilor Gopo 2012

A șasea ediție a Premiilor Gopo 2012

Ştire online publicată Miercuri, 15 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Gala premiilor Gopo, organizată de șase ani încoace de Asociația Pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR), cu sprijinul Babel Communications și al Centrului Național al Cinematografiei (CNC), își va răsplăti câștigătorii printr-o gală ce va avea loc marți, 21 februarie.Un număr record de filme - 98 de titluri -, produse sau coproduse de companii românești și lansate pe marile ecrane sau în circuitul festivalier anul trecut, au fost înscrise în cursa pentru nominalizările la premiile Gopo din 2012.Pentru nominalizările celei de-a șasea ediții a premiilor Gopo au fost înscrise 21 de lungmetraje, 20 de documentare și 60 de scurtmetraje. Alte 36 de producții proiectate pe marile ecrane din România anul trecut concurează la nominalizările categoriei „cel mai bun film european”.Printre acestea se numără: „Loverboy”, semnat de Cătălin Mitulescu, cu nominalizata la Gopo 2011 Ada Condeescu și câștigătorul trofeului pentru Tânără Speranță George Piștereanu; „Din dragoste, cu cele mai bune intenții”, în regia lui Adrian Sitaru, recompensat cu premiul Gopo 2011 pentru cel mai bun scurtmetraj („Colivia”); comedia romantică semnată de Alexandru Maftei „Bună! Ce faci?”; „Principii de viață”, cel de-al doilea lungmetraj al regizorului Constantin Popescu, recompensat cu premiul pentru cea mai bună regie la TIFF 2011; „Periferic”, de Bogdan George Apetri, deținător al marelui premiu al Festivalului Internațional de Film de la Vilnius, precum și al premiului Zilelor Filmului Românesc pentru debut la TIFF 2011; lungmetrajul de animație „Crulic - Drumul spre dincolo”, în regia Ancăi Damian, care a avut premiera mondială în competiția oficială a Festivalului de Film de la Locarno.Pe lângă filmul Ancăi Damian și producțiile regizate de Radu Gabrea „Căutându-l pe Schwartz”, respectiv „Și s-au dus ca vântul...”, distribuite în circuitul cinematografic național, prin urmare eligibile și la celelalte categorii ale premiilor, de pe lista celor 21 de documentare propuse pentru nominalizarea la trofeul câștigat anul trecut de „Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu” (regia Andrei Ujică) nu lipsesc producțiile marca HBO Europa Centrală „Doina Groparilor” (regia Pavel Cuzuioc, producător Zenobia Film) și „Vorbitor” (regia Radu Muntean, Alexandru Baciu, producător Multimedia Est), nici titluri multipremiate, precum „Școala noastră” (regia Miruna Coca-Cozma, Mona Nicoară, producător Sat Mic Film), „Aproape de cer” (regia Titus Faschina, producător Europolis Film), „Valea Corlatului” (regia Stephane Lucon, producător Domino Film, Ora de vară, Seppia) și „24 găleți, 7 șoareci, 18 ani” (regia Marius Iacob, producător Manekino Film).Lista peliculelor care vor concura pentru nominalizarea la premiul pentru scurtmetraj cuprinde titluri de ficțiune - live action, documentare, dar și producții de animație, prezentate în premieră în circuitul festivalier național sau internațional pe parcusul anului trecut. Printre 59 de producții înscrise se regăsesc premiatele „Apele Tac” (regia Anca Miruna Lăzărescu), „Draft 7" (regia Luiza Pârvu), „Film pentru prieteni” (regia Radu Jude), „Bora Bora” (regia Bogdan Mirică), „Superman, Spiderman sau Batman” (regia Tudor Giurgiu), „The Scream” (regia Sebastian Cosor), dar și unele dintre filmele care au avut premiera la începutul anului trecut și așteaptă ca 2012 să le aducă consacrarea în festivaluri din țară și de peste hotare.Criticii de film din juriul galei premiilor Gopo vor alege lungmetrajele nominalizate la categoria „cel mai bun film european”, dintr-o listă care cuprinde titluri precum „Discursul Regelui/ The King’s Speech” (regia Tom Hooper), „Melancholia” (regia Lars von Trier), „Pielea în care trăiesc/ La piel que habito” (regia Pedro Almodovar), „Pina” (regia Wim Wenders) și „Biutiful” (regia Alejandro Gonzalez Inarritu).Juriul care va decide nominalizările este alcătuit din 11 membri, critici de film, reprezentanți ai presei de specialitate și profesioniști din industria cinematografică: regizorul Florin Șerban (câștigătorul premiilor Gopo 2011 pentru cea mai bună regie, cel mai bun film de debut și cel mai bun film – „Eu când vreau să fluier, fluier”), actrița Ozana Oancea (nominalizată la premiul pentru cea mai bună actriță la Gopo 2011), scenograful Cristian Niculescu (câștigător al premiilor Gopo 2010 și 2011 pentru cea mai bună scenografie), monteurul Dan Nanoveanu (răsplătit cu Gopo pentru montaj în 2009), distribuitorul Radu Nicolau (directorul companiei New Films Romania), scriitoarea Ana Maria Sandu și criticii de film Andrei Gorzo, Ileana Bîrsan, Dana Duma, Andrei Rus și Codruța Crețulescu.După anunțul nominalizărilor la cea de-a șasea ediție a premiilor Gopo, peste 400 de profesioniști activi din toate domeniile industriei de film românești vor fi invitați să voteze câștigătorii trofeelor din acest an, fie în plic sigilat, prin poștă, fie online, prin intermediul unui mecanism de vot asigurat de prestigioasa firmă de audit și consultanță PricewaterhouseCoopers, cu care organizatorii galei au demarat, în 2011, un parteneriat.