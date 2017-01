A murit regizorul Cornel Diaconu

Ştire online publicată Miercuri, 24 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Regizorul Cornel Diaconu a murit la vârsta de 65 de ani. Cornel Diaconu este autorul filmului "Te salut generatie in blugi".Cornel Diaconu s-a născut la 13 septembrie 1949, in comuna Nicorești din județul Galați.A fost mai întâi operator de imagine, din 1974, a filmat peliculele De bună voie și nesilit de nimeni si Fair Play. A debutat ca regizor de filme documentare. In 1981 semna scenariul si regia unui film de propagandă comunistă numit Familia Mea, despre șantierul național al tineretului din Rovinari, județul Gorj, in anul următor realiza Cele mai frumoase clipe, despre șantierul național al tineretului de la Combinatul siderurgic Galați, transmite Realitatea.net.A filmat spectacolele Cenaclului Flacăra in 1982-1983, realizând un film Cenaclul Flacăra – Te salut, generație în blugi!, interzis timp de 25 de ani, in anul 1983 regiza cu puține din aceste filmări o pelicula de 65 de minu­te, cu același titlu.A regizat in 1982 scurt metrajul Tema 13 – Bătrânețe, castigator al marelui premiu la Festivalul Internațional al Filmului de la Bilbao, Spania, Salutări de la Agigea (1984), Escapada (1986)- la care a scris si scenariul, Niște băieți grozavi (1987), De ce are vulpea coadă? (1988), Întâmplări cu Alexandra (1989), Paradisul în Direct (1997).Cornel Diaconu este regizor si producător de spectacole, a fost coproducător al filmului A doua Cadere un Constantinopolului (1994), realizator al Festivalului Callatis, producătorul celebrului spectacol etno-rock simfonic susținut de Felicia Filip si formația K1.