A murit pictorul Horia Damian

Ştire online publicată Luni, 14 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, Petru Lucaci, a confirmat astăzi pentru AGERPRES că pictorul Horia Damian a murit ieri dimineața la Paris."Este o mare pierdere pentru arta românească, pentru că Horia Damian era unul dintre cei mai importanți artiști ai ultimului deceniu, a cărui artă s-a sincronizat cu arta lumii. Horia Damian era printre puținii artiști români de prestigiu recunoscuți internațional", a spus Petru Lucaci.Pictorul român Horia Damian, membru de onoare din străinătate al Academiei Române (din 8 sept. 1993), s-a născut la 27 februarie 1922, în București.A absolvit studiile liceale și universitare în București, remarcându-se rapid cu ocazia expozițiilor personale deschise la Ateneul Român (1942, 1945).Inițial peisagist, a abordat apoi pictura abstractă, ajungând treptat la o sinteză între sculptură și pictură, în compoziții tridimensionale.În 1946 s-a stabilit la Paris, începându-și ucenicia, între alții, cu Andre Lhote și Auguste Herbin. În cele patru expoziții personale deschise în perioada următoare s-a afirmat prin uleiuri pe pânză și lemn ('Cerul înstelat', 'Catedrală').În anii următori a organizat mai multe expoziții personale la Paris (Galeria 'Standler'), la New York (Galeria 'Castelli'). S-a dedicat formelor denumite de critica de specialitate 'action-peinture' ('Constelație', 'Structură în rânduri').Din 1965 a deschis, cu seria 'Piramidelor', un nou ciclu de construcții la scară largă, cu trepte monocrome în relief. A urmat apoi ciclul 'Construcțiilor' sale tridimensionale ('Tronul', 1969).În 1970 a început, cu 'Marele Paralelipiped înstelat', seria unor proiecte vizionare ('Galaxii', proiectul pentru monumentul de la Houston, Texas). Între timp, a pictat și a desenat litografiile originale a nouă proiecte expuse la Paris și New York.Lucrările sale, între care 'Sarcofagul roz', Coloseul roșu', 'Declinul haosului', 'Coloane' etc, au fost expuse la bienalele de la Veneția, la Muzeul Guggenheim, la Muzeul de Artă Modernă din Centrul Pompidou din Paris și la Muzeul Ludwig din Aachen.