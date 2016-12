A murit actrița Patty Duke, laureată Oscar la vârsta de 16 ani

Actrița și cântăreața americană Patty Duke, care a câștigat un Oscar la 16 ani pentru interpretarea activistei Helen Keller, care era surdă, mută și oarbă în "The Miracle Worker", a murit la 69 de ani, informează France Presse, citată de Agerpres.Anunțul decesului a fost făcut marți, într-un comunicat, de fiul ei, Sean Astin, actor și regizor.În comunicat nu se precizează cauza morții, dar managerul ei, Mitchell Stubbs, a declarat că decesul a fost provocat de un șoc septic în urma unei rupturi intestinale.Duke, care locuia la New York, și-a început cariera artistică de când era copil, prin apariții în reclame și la televiziune. A devenit celebră în adolescență când a câștigat Oscarul pentru cel mai bun rol secundar, grație interpretării personajului Helen Keller (1880-1968) în filmul lui Arthur Penn "The Miracle Worker".În acel film, Anne Bancroft, în rolul profesoarei Anne Sullivan, a ajutat-o pe Keller să iasă din izolare și să comunice cu lumea, în ciuda handicapului său, ceea ce i-a permis să devină prima persoană surdă, mută și oarbă care a obținut o licență.Patty Duke a câștigat și trei premii Emmy, inclusiv pentru miniserialul "Captains and the Kings" și pentru filmul de televiziune "My Sweet Charlie", ambele difuzate în anii 1970. În aceeași perioadă s-a lansat într-o reușită carieră de cântăreață.La mijlocul anilor 1960, a fost vedeta unui serial de comedie ce i-a purtat numele, ''The Patty Duke Show'', și a deținut președinția Sindicatului actorilor de la Hollywood (SAG), între 1985 și 1988.În 1987, a dezvăluit într-o autobiografie că a fost diagnosticată cu tulburare bipolară și a devenit o susținătoare ferventă a persoanelor cu tulburări psihice, pe lângă luările de poziție în favoarea dezarmării nucleare și pentru lupta împotriva SIDA, printre altele.Duke, pe numele său real Anna Pearce, și-a cerut scuze de la fani la începutul lunii martie pentru că a fost "absentă" în ultimele luni. "Vă iubesc pe toți și îmi lipsiți. Să sperăm că voi reveni curând și mai des", a scris pe Twitter actrița care a sărbătorit recent treizeci de ani de căsătorie cu al patrulea său soț, militarul Mike Pearce.Admiratorii săi au depus flori pe steaua actriței de pe aleea celebrităților, renumitul Hollywood Walk of Fame din Los Angeles.