A luat la pas şapte ţări din America Latină

Călătoria, marea pasiune a Anei Ruse

A luat la pas șapte țări din America Latină

S-a lansat, la Constanța, o carte cu însemnări de călătorie: „Splendori Americane”, semnată Ana Ruse. Talentata scriitoare constănțeană ne prezintă incursiunea unei călătorii culturale de vis, adunând atent cuvintele și așternându-le într-o carte dedicată oricărei categorii de vârstă. Ana Ruse a făcut o pasiune pentru călătorie. Și-a dedicat întreaga viață cercetării și călătoriilor, atât în țară, cât și în străinătate. Până în anul 1980, scriitoarea a străbătut în lung și-n lat România, făcând peste 80 de tabere, ajungând astfel să cunoască toate colțurile țării. Apoi, odată cu intrarea în organizația ORT și urmare a unei școli de ghizi, anul 1980 a deschis calea unor noi călătorii. „Când am devenit colaborator ORT, am avut bucuria și norocul de a călători gratuit în foarte multe țări, în toate țările socialiste. Setea mea de călătorie era foarte mare și am reușit să mi-o potolesc”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ana Ruse. După anul 1990, drumurile s-au deschis mai mult, ajungând în felul acesta în țări pe care scriitoarea dorea foarte tare să le vadă. An de an a plecat în excursii, iar până în 2012 a ajuns să vadă pas cu pas întreaga Europă. „Au fost ani când am făcut chiar și trei excursii. Singura țară pe care nu am văzut-o este Albania, și asta pentru că nu s-au organizat excursii”, menționează Ana Ruse. De asemenea, scriitoarea a vizitat și China, Africa, Egiptul, Tunisia și Marocul, dar și Asia Mică de trei ori. Impresii de călătorie În toate călătoriile pe care le-a făcut, scriitoarea nu a uitat nicio clipă să își ia notițe și să își aștearnă impresiile într-un carnețel. Astfel, au luat naștere câteva cărți impresionante cu însemnări de călătorie semnate de Ana Ruse, dar cea mai importantă este cea lansată în urmă cu puțin timp, la Constanța: „Splendori Americane”. „Înainte de a pleca în această excursie, care a durat 24 de zile, m-am documentat foarte bine, să văd ce am de vizitat. Aceasta este de fapt și prima etapă a scrierii unei cărți: aceea de documentare. Apoi, în timpul călătoriei, mi-am luat notițe, impresii personale, ce spune ghidul și ce spun colegii care au mai fost. Și ultima etapă este cea de acasă, în care pun cap la cap ideile, trăirile, documentația făcută înainte de a călători și care eventual se adaugă mai apoi”, ne-a explicat Ana Ruse. Referitor la „Splendori Americane”, aceasta a încropit cele mai frumoase însemnări de călătorie. A fost o excursie de 24 de zile, în care a parcurs 43.000 de km, ocolind astfel Ecuatorul. Cartea ilustrează fotografii atât alb-negru, cât și color, precum și însemnări despre toate locurile vizitate în cele șapte țări sud-americane: Brazilia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Peru, Chile și Argentina.Cele mai frumoase catedrale, monumente istorice, muzee, dar și cele mai impresionante peisaje sunt descrise pas cu pas în această carte. „Dacă vrei să fii inteligent, citește”! Ana Ruse reprezintă pentru Constanța o adevărată enciclopedie. Scriitoarea a citit nenumărate cărți și îi sfătuiește pe cei mici, dar și pe părinții lor, dacă vor să aibă copiii inteligenți, să le citească povești sau să îi pună să citească. „Oricât de mare ar fi talentul unui om și oricâtă sclipire ar avea în orice domeniu, dacă nu citește, nu poate alege nimic valoros din câmpul vieții. Trebuie să ai cunoștințe solide și să fii foarte documentat pentru a reuși în viață”, menționează Ana Ruse.