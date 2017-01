A IX-a ediţie a Festivalului „Mamaia Copiilor“

Astă-seară debutează

A IX-a ediție a Festivalului „Mamaia Copiilor“

Pentru că un an întreg este așteptat de copiii pasionați de muzică, pentru că părinții își doresc să dovedească lumii întregi ce talent au acasă, iată că și anul acesta Aurel Manolache, sufletul, dar și motorul acestui eveniment, anunță organizarea Festivalului Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor”. „Din dorința de a descoperi, dar și a promova copii și adolescenți înzestrați, am făcut eforturi deosebite pentru a putea susține cea de-a IX-a ediție a acestui festival creat împreună cu compozitorul Dumitru Lupu în anul 2001. Anul acesta, ca de altfel în fiecare an, partea financiară mi-a dat mari emoții, mai ales că acum avem partener și Ministerul Tineretului și Sportului, care din păcate este angrenat într-un scandal”, ne declara ieri, cu câteva ore înainte de marele start, directorul general Manolache. Începând de astă-seară și până duminică, 12 iulie, pe scena Casei de cultură din Constanța vor urca 55 de copii la secțiunea interpretare, dar și 12 formații la cele două secțiuni: grupuri mari și grupuri mici. Ei sunt marii finaliști după ce la preselecțiile zonale au participat 1.100 de copii, dintre care au fost selectați mai apoi 258 pentru preselecția finală ce a avut loc la București. Și anul acesta președintele juriului este Adrian Păunescu, căruia i se alătură Mihai Trăistariu, Maria Hondoreanu, Eugen Rotaru, Cătălina Chendea, Smaranda Oțeanu-Bunea, Demeter Andras, Corina Chiriac, Aurel Manolache, Sanda Pădureanu, Diana Radu Stan, George Păduraru, Oltea Șerban Pârâu, Mioara Negescu și Bogdan Dragomir. Ca la fiecare ediție a Festivalului, în perioada desfășurării vor avea loc o serie de activități conexe la care pot participa copii și adolescenți din întreaga țară, precum și societăți care produc bunuri pentru copii. Sunt programate concerte în aer liber susținute de soliști și grupuri vocale sau coregrafice, un concert de prime audiții transmis în direct de Radio Vacanța, dar și un „Târgușor de muzică”, în cadrul căruia vor avea loc lansări de albume înregistrate de copii sau adolescenți. Se mai pregătesc și alte surprize cum ar fi prezentări de modă, expoziții de carte, dar și de pictură sau artă fotografică. Astă-seară, de la ora 18, și vineri, 10 iulie, de la aceeași oră, își vor demonstra talentul copiii din cele patru grupe de vârstă, serile încheindu-se cu prestația grupurilor mici. A treia seară va fi dedicată secțiunii de creație și grupurilor mari și va începe la ora 21, iar la Gala laureaților de duminică, 12 iulie, vor participa și câștigătorii premiilor I și trofeului ediției anterioare. De asemenea, în ultima seară sunt programate și două momente mai deosebite, unul omagial, consacrat compozitorului Dumitru Lupu și un altul In Memoriam Grigore Vieru, poetul care a dedicat și copiilor numeroase versuri. Prezentatorii acestei ediții sunt Irina Mohora, Alexandra Ruge și Andi Jugănaru. Pe toată durata Festivalului Național „Mamaia Copiilor”, Televiziunea Română va transmite, în direct, de la Casa de Cultură din Constanța, pe postul TVR1.