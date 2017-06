A început postul Sfinţilor Petru şi Pavel. Avem dezlegare la peşte în fiecare sâmbătă şi duminică

A început postul Sfinților Petru și Pavel. Avem dezlegare la pește în fiecare sâmbătă și duminică

Începând de ieri, creștinii ortodocși au intrat în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Potrivit reprezentanților Arhiepiscopiei Tomisului, acesta are o durată variabilă și începe în fiecare an după prima Duminică de la Rusalii (Duminica tuturor sfinților).Postul este instituit de către Biserică în cinstea celor doi mari apostoli ai creștinătății, care obișnuiau să postească înainte de o acțiune mai importantă. Totodată, prin acest post, creștinii cinstesc și darurile Duhului Sfânt, care se împărtășesc celor credincioși, prin sfințenie. Despre acest post se găsesc dovezi documentare în Constituțiile Apostolice, la Sfântul Atanasie cel Mare și la împăratul Leon cel Mare, care numea acest post ca fiind „Postul de vară” sau „al Cincizecimii”. El este socotit mai ușor decât celelalte posturi de peste an, deoarece Biserica a rânduit dezlegare la pește în fiecare sâmbătă și duminică, precum și la sărbătoarea Sf. Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, de pe 22 iunie.„Urmare a confuziei existente pe alocuri în privința săvârșirii Tainei Botezului în perioada postului, Arhiepiscopia Tomisului reamintește rânduielile canonice ale Bisericii Ortodoxe referitoare la acest subiect. Postul, ca mijloc de întărire spirituală a celui credincios, se desfășoară după anumite reguli ascetice, care presupun îndepărtarea temporară de la bucurii și plăceri ale vieții, îngăduite de Dumnezeu, în scopul dobândirii discernământului și înfrânării necesare progresului spiritual al omului”, explică reprezentanții Arhiepiscopiei.Regula opririi de la petreceriAstfel, se regăsește și regula opririi de la petreceri, care, prin plăcerea diverselor preparate culinare și veselia muzicii și a dansului, contrastează cu atitudinea ascetică a postului. La rândul lor, slujbele bisericești ale Sfintelor Taine (cum sunt botezul și cununia) sunt mijloace duhovnicești prin care omul primește binecuvântarea și harul lui Dumnezeu, în momente importante ale vieții sale.În timpul posturilor, slujba Botezului se poate oficia, cu condiția respectării rânduielii ascetice a postirii. O eventuală organizare, după slujbă, a unei agape, trebuie să respecte rânduiala mesei de post, fără a îmbrăca aspectul unei petreceri vesele, cu muzică ce contravine atmosferei duhovnicești a postului și preparate culinare ce desfată plăcerile trupului.