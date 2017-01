A expirat termenul pentru dezbaterea Legii educaţiei

A expirat termenul pentru dezbaterea Legii educației

Comisia de învățământ ar fi trebuit, potrivit termenelor aprobate de Biroul Permanent, să finalizeze raportul asupra proiectului Legii Educației în cursul zilei de vineri, 7 mai. Deputații, însă, au sistat ședința de vineri după ce au parcurs primele 103 articole din cele 316 ale proiectului Educației, adoptând și detaliile financiare privind introducerea cupoanelor de creșă. Membrii forului au adoptat, vineri, o serie de modificări la Capitolul „Finanțarea și baza materială a învățământului preuniversitar” din proiectul Educației elaborat de Guvern. La articolul 90, deputații au intro-dus detaliile financiare corespunzătoare principiului acordării cupoanelor de creșă, adoptat într-o ședință anterioară. Potrivit acestora, „angajatorul are obligația legală de a își informa angajații asupra reglementărilor în vigoare” și, în plus, „angajatorul are obligația legală de a intermedia acordarea cupoanelor de creșă pentru angajații care le solicită și care renunță, parțial sau integral, la dreptul de concediu pentru creșterea copilului”. De asemenea, „cuponul de creșă se acordă la solicitarea angajatului cu forme legale, atât în sistemul de stat cât și în cel privat”, „cuponul de creșă se acordă la cerere, unuia dintre părinți sau opțional, tutorelui, celui căruia i s-au încredințat copii spre creștere și educare sau în plasament familial, pe baza livretului de familie”, „cuponul va avea o valoare egală cu costul standard pe preșcolar stabilit anual de Ministerul Muncii”, „cuponul de creșă va fi depus direct la creșa aleasă de părinte”, care „are posibilitatea de a achita diferența de preț, în situația în care alege o creșă al cărei cost lunar depășește valoarea cuponului de creșă”. În plus, Comisia a introdus și un alineat nou la articolul 94, propus de democrat-liberalul Cătălin Croitoru. Potrivit amendamentului, „finanțarea complementară cuprinde următoarele categorii de cheltuieli: investiții, reparații capitale, consolidări, subvenții pentru internate și cămine; cheltuieli pentru evaluarea periodică a elevilor; pentru bursele elevilor; transportul elevilor; naveta cadrelor didactice; examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit; cursuri școlare și activități educative extrașcolare”. Deputații au finalizat capitolul privind învățământul preuniversitar, oprindu-se la titlul III al proiectului, referitor la Învățământul superior. Președintele de ședință, Cristian Dumitrescu, a anunțat că, dacă Biroul Permanent al Camerei va aproba prelungirea termenului de elaborare a raportului, Comisia se întrunește din nou astăzi, la ora 14.00.