A 25-a ediție a Festivalul muzical dedicat lui Constantin Silvestri

Festivalul Muzical Internațional 'In memoriam Constantin Silvestri' de la Târgu Mureș a ajuns la a XXV-a edițe. Pianistul, compozitorul și dirijorul Constantin Silvestri (născut la 31 mai 1913 în București și decedat în 23 februarie 1969, la Londra) a studiat câțiva ani la Conservatorul care funcționa în Palatul Culturii din Târgu Mureș și tot aici a compus prima sa piesă — 'Lieder', pe versuri de Heinrich Heine.Vasile Cazan, directorul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, a declarat: „Artiștii doresc să vină, să revină, fiindcă este o manifestare de excepție organizată în fiecare lună octombrie, începând din 1990, în acest minunat Palat al Culturii din Târgu Mureș. Și se mai știe că pe aceste scări a circulat cândva și Constantin Silvestri. De la an la an festivalul a câștigat tot mai mult și în importanță în ce privește interesul publicului și artiștii (...) Constantin Silvestri este o mare personalitate, o valoare a culturii noastre. Ne mândrim și noi, târgumureșenii, pentru că deși a fost o personalitate fascinantă, internațională, aici a urmat primii pași în muzică (...) Forța talentului său nu a fost pusă în discuție de nimeni.La Conservatorul din Târgu Mureș a studiat pianul, aici în Palatul Culturii, care, ca o fericită coincidență, a fost construit în 1913, anul nașterii lui Silvestri.“ Silvestri a început să studieze la Târgu Mureș în 1925, la vârsta de 12 ani, avându-l ca profesor de compoziție pe Zeno Vancea, și a absolvit 'cu onoruri', în 1928, unul dintre cursurile avansate ale Conservatorului, ocazie cu care și-a publicat prima compoziție, 'Lieder". În această perioadă, la Conservatorul din Târgu Mureș, Constantin Silvestri a fost remarcat chiar de către marele compozitor român, George Enescu, cel care i-a marcat cariera. Conducerea Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș a decis, în 1990, să organizeze un festival 'In memoriam Constantin Silvestri' pentru a cinsti memoria marelui pianist, compozitor și dirijor — plecat prematur din viață, la nici 56 de ani . Amintim ca ideea festivalului i-a aparținut lui Csiki Boldizsar, fostul director al Filarmonicii. Acest festival a ajuns la a 25-a ediție, și-a propus să fructifice creația lui Silvestri și în fiecare ediție a festivalului se interpretează lucrări ale acestuia. A XXV-a ediție a Festivalului Muzical Internațional 'In memoriam Constantin Silvestri' de la Târgu Mureș a debutat în data de 8 octombrie și se va încheia în 29 octombrie, iar la acesta participă artiști din România, Ungaria, Franța, Rusia, Ucraina, Israel, Azerbaidjan și Argentina.