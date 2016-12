81 de ani de atestare documentară a Şcolii nr. 11

81 de ani de atestare documentară a Școlii nr. 11

Ziua de 14 noiembrie constituie, an de an, pentru Școala cu clasele I-VIII nr. 11 un motiv de sărbătoare, fiind data de naștere a acestei instituții ce se numără printre cele mai vechi din orașul Constanța. Conform datelor puse la dispoziție de prof. Ioana Prahoveanu, catedra de istorie, în anul 1905 se realiza fundația acestei școli ce avea să poarte nr. 7 și să fie scindată pe sexe, în două, până pe 10 noiembrie 1927, când școala primară mixtă nr. 7 se mută în localul ei de pe str. Călărași colț cu str. Ștefan Mihăileanu, devenind Școala nr. 11. Activitățile programate anul acesta sub titlul „Toamna și roadele ei” au debutat cu un grupaj de comunicări științifice având ca temă reintegrarea Dobrogei la ținutul natal, urmate de un program artistic coordonat de prof. Paraschiva Mastacan. Ziua festivă a continuat mai apoi cu concursuri școlare și sportive, dar și o paradă a costumelor, care s-a finalizat cu un carnaval.