Vinovații fără vină cer să se facă… dreptate

800 de cadre didactice târâte în procese de Primăria Mangalia

Pentru 800 de profesori din municipiul Mangalia, sărbătorile Crăciunului 2010 sunt umbrite de o puternică dezamăgire: au căpătat FĂRĂ VINĂ calitatea de pârâți în proces cu Primăria Mangalia. Nu era de-ajuns că le-au fost tăiate salariile nu cu 25%, ci cu 34%, ca acum să „ispășească” o pedeapsă nemeritată. Totul a plecat de la punerea greșită în aplicare de către Primăria Mangalia a HCL 124/30.09.2008 cu privire la acordarea unui sprijin financiar pentru profesori, lucru constatat de Curtea de Conturi la controlul anual efectuat în 2009 pentru activitatea primăriei din 2008. Pe scurt, 800 de cadre didactice și nedidactice au de înapoiat FIECARE câte 1.050 lei, contravaloarea celor trei tichete cadou în valoare de 350 lei primite din partea Primăriei. Instituție care a dat în judecată, individual, fiecare beneficiar al acestor tichete, care, acum, trebuie să facă naveta Mangalia - Constanța pentru a participa la Tribunalul Constanța la un proces în care n-au nicio vină, decât aceea de a fi acceptat la vremea respectivă tichetele CADOU. Pe 10 ianuarie 2011, se închide Grupul Școlar „Ion Bănescu“? Din discuția purtată cu Corina Mihalache, liderul de sindicat de la Grup Școlar „Ion Bănescu”, am reținut că, din cei 126 de beneficiari ai tichetelor cadou, unii au murit, alții au avut la vremea respectivă calitatea de suplinitori, deci nu se mai găsesc în această instituție. Așa încât, luni, 10 ianuarie 2011, ar urma să se prezinte la Tribunalul din Constanța 100 de cadre. „Oare chiar ne vor pune să închidem școala ca să fim prezenți la Tribunal? Ne simțim umiliți. Suntem pârâți într-un proces în care n-avem nicio vină. Nu am cerut noi aceste tichete cadou! Le-am luat ca atare. Noi poate că suntem ignoranți, dar Primăria chiar nu știa că nu este angajatorul nostru, deci nu ne poate atribui tichete? Și, până la urmă, așa cum s-au găsit fonduri ca să ni se dea acele tichete, acum nu se găsesc alte fonduri pentru a fi înapoiați banii respectivi fără să ne afecteze? Conform deciziei Curții de Conturi nr. 35/2009, Primăria trebuia să recupereze contravaloarea tichetelor cadou acordate în 2008, dar nu se precizează că de la cei cărora le-au fost date”. „S-a perturbat procesul de învățământ!“ Prof. Livia Costache, directorul Liceului Teoretic „Callatis” din Mangalia, ne-a declarat că întreg corpul profesoral se află într-o stare psihică cutremurătoare. „Și nu numai profesorii. Am femei de serviciu care au un salariu de 460 lei și trebuie să înapoieze 1.050 lei. Mulți ne-am luat cărți de specialitate și să știți că nu ne-am schimbat garderoba. Nu ne simțim deloc confortabil, pentru că nu noi le-am solicitat aceste cadouri, ci ne-au fost oferite”. În continuare, același interlocutor se întreba retoric ce va avea de făcut pe 19 ianuarie 2011, când 10 profe-sori vor fi obligați să se prezinte la Tribunalul din Constanța. Pe de altă parte, Lacme Tudor, liderul sindical de la Liceul „Callatis”, se declara sceptică în ceea ce privește o rezolvare favorabilă a situației. „N-are rost să ne mai facem iluzii. E trist că iar am picat ca muștele!. Am colegă femeie de serviciu care, din cei 460 lei salariu, a plătit 280 lei lumina, că s-a debranșat de la încălzirea centrală. De unde să plătească biata femeie 1.050 lei?”. O parte dintre profesori ar fi fost de acord să dea înapoi această sumă fără a mai fi târâți prin tribunale în calitate de pârâți. Prof. Vianora Avădanei, fost inspector școlar general adjunct, acum cadru didactic la Liceul „Callatis”, se întreba dacă doar la Mangalia s-a întâmplat așa ceva: „Oare doar primarul nostru să fi greșit? Am colegi care s-au prezentat deja la Tribunalul Constanța și au obținut amânarea procesului pe motiv că și Primăria Mangalia a dat în judecată Curtea de Conturi și se așteaptă soluționarea acelei cauze. Alții, însă, deși suntem toți în aceeași cauză, au obținut doar un alt termen de judecată”. De altfel, cu acest motiv vine în întâmpinarea revoltei celor 800 de profesori și primarul Claudiu Tusac, care afirmă că totul va fi bine o dată cu finalizarea procesului intentat de Primăria Mangalia Curții de Conturi. Dar cine mai are timp să-l creadă, atâta timp cât bieții slujbași s-au bucurat de CADOURI care acum li se iau înapoi?