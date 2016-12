80′s - 90′s Disco Dance Party în Cafe d’Art

Cafe d’Art te invită să petreci în stilul anilor ’80 - ’90 la o petrecere „Oldies, but Goldies!”. Mulți s-au lansat în industria muzicală, doar puțini mai sunt și astăzi, dar tot ne putem bucura de piesele lor pe care cu toții știm să le fredonăm.Facem împreună istoria muzicii: de la Abba, Depeche Mode, Maichael Jackson, Stela Enache (Ani de liceu) și multe alte hituri ale anilor ’80 la N&D, Bosquito, 3 Sud Est și alte trupe de top ale anilor ’90. Nu trebuie decât să vii cu chef de distracție și, dacă vrei, te poți costuma specific acelei perioade.Distracția are loc în această seară, începând cu ora 23, în Cafe d’Art.