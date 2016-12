68 de ani cu spectacolul extraordinar "Aida" de Verdi

Opera Națională Română din Timișoara (ONRT) va marca cei 68 de ani de existență prin spectacolul extraordinar „Aida” de Giuseppe Verdi oferit publicului timișorean în această seară, potrivit Agerpres.Spectacolul inaugural al Operei Române din Timișoara a avut loc la data de 27 aprilie 1947 cu spectacolul de operă „Aida” de Giuseppe Verdi, devenind un titlu-simbol al instituției, un arc peste timp, a declarat pentru Agerpres maestrul Corneliu Murgu, directorul Opera Națională Română din Timișoara. Opera beneficiază de o nouă punere în scenă, cu decoruri și costume specifice epocii în care are loc acțiunea, fără intervenții moderniste. Soprana Dragana Radakovici (Serbia), care va interpreta rolul Aidei, tenorul Kamen Chanev (Bulgaria) în rolul lui Radames, mezzosoprana Mirouslava Yordanova (Bulgaria) în personajul Amneris și baritonul Carlos Almaguer (Mexic) în rolul lui Amonasro sunt actorii invitați care vor încânta publicul. Sub bagheta dirijorală a maestrului David Crescenzi (Italia) vor mai evolua artiștii timișoreni Octavian Vlaicu (Regele), Alexandru Moisiuc (Ramfis), Marius Zaharia (mesagerul) și Crina Vezentan (Marea Preoteasă). Ognian Raganoff (Bulgaria) semnează regia artistică, decorurile au fost create de Boris Stoynov (Bulgaria) iar costumele, de Tzvetanka P. Stoynova (Bulgaria). Soliștii baletului sunt Cristina Romândașu, Manuela Ardelean, Alina Mihai și Alin Radu. La reușita spectacolului își dau concursul și corul, orchestra și ansamblul de balet ale Operei Naționale Române Timișoara. Spectacolul este cântat integral în limba italiană și titrat în limba română.Din 1947, „Aida” a fost un spectacol de neuitat, de înaltă ținută artistică, un triumf al artei interpretative românești, semnalat ca atare de periodicele vremii. „Iată visul nostru împlinit! Se deschid porțile acestui așezământ de artă lirică pentru a răspândi, ca un far luminos, arta cântecului și a muzicii — citadelă culturală, într-o provincie atât de înfrățită cu muzică și poezia. În acest Banat, care prin tradițiile lui este îndreptățit a avea o Operă proprie aici, în țara cântecului”, declara directoarea instituției de atunci, Aca de Barbu pe scenă, în fața publicului, dar și prin megafoanele instalate afară, în fața Operei.