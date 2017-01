„4, 3, 2“ se vinde în 60 de state

Ştire online publicată Luni, 08 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Câștigarea celui mai important premiu de la Cannes, Palme d’Or, schimbă cariera oricărui cineast, dar pentru Cristian Mungiu, al cărui film „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a câștigat anul acesta, schimbările au fost puține, dar ascendente, scrie publicația specializată „Variety”. Într-un interviu publicat în ediția online a ziarului, Mungiu povestește că în luna februarie nu credea că va termina filmul la timp pentru a-l înscrie la Cannes, apoi a crezut că n-are nicio șansă în competiție, iar după ce a fost acceptat, s-a gândit că nu are cum să câștige ceva. În noapte ceremoniei de gală de la Cannes, Mungiu a povestit că era pe jumătate amețit, pe jumătate copleșit. Mungiu nu s-a apucat încă de niciun proiect nou după „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, și a spus că schimbarea în cariera sa nu este încă copleșitoare. „Dar am obligații care-mi consumă multă energie și timp. Trebuie să dau interviuri, să distribui materiale pentru Wild Bunch (agentul de vânzări). Nimeni nu se aștepta ca filmul să se vândă în 60 de teritorii. Per total, sunt foarte ocupat, obosit și trebuie să fiu atent să nu jignesc oamenii dacă nu le răspund”. Pe de altă parte însă, Mungiu a spus că există interes pentru viitorul său proiect în Franța și Germania, așa că-i va fi mai ușor să găsească finanțare. „Dar nu va fi mai ușor să găsesc încă o poveste bună.” Odată filmul ajuns în SUA, după ce a fost cumpărat de un distribuitor local, Mungiu a spus că interesul presei a crescut deja și este curios cum vor recepta filmul spectatorii americani. „Am fost primit foarte bine la (festivalul - n.r.) de la Telluride (în septembrie - n.r.), așa că dacă aș avea parte de măcar jumătate din asta în restul țării, aș fi foarte fericit. Am avut reacții bune în întreaga lume, dar mă întreb cum va fi afectat (filmul) de prejudecățile americane. Oamenii cred că este vorba despre avort. Cel mai greu este să-i convingi să vină la film”. „Mai avem doar 35 de cinematografe pentru 20 de milioane de oameni. De aceea îmi distribui singur filmul”, a povestit Mungiu, care a început, în România, o caravană prin 15 orașe rămase fără cinematograf, iar aproximativ 10.000 de oameni i-au văzut filmul în case de cultură, cu ajutorul unui echipament profesional pe care l-a închiriat din Germania. Mungiu a explicat că-și permite să-și finanțeze singur distribuția grație banilor câștigați la Cannes și finanțatorilor privați. La Constanța, trei reprezentații ale filmului Filmul lui Mungiu va rula la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța pe 16 octombrie, de la ora 19, și pe 17 octombrie, de la orele 16 și 19. 