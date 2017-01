39 de facultăţi particulare au interdicţii de înscriere

39 de facultăți particulare au interdicții de înscriere

Luni, 13 Iulie 2009

Acestea funcționează în cadrul universităților „Spiru Haret”, „Petre Andrei” și „Appolonia” din Iași și București și nu vor mai face înscrieri din toamnă. Ministerul Educației nu le-a mai inclus pe lista instituțiilor de învățământ superior care vor putea organiza admitere în următorul an universitar. Este vorba despre 59 de specializări care cuprind aproximativ 5.000 de locuri. Facultățile din cadrul „Spiru Haret” București nu au mai apărut pe lista instituțiilor acreditate chiar la cererea sa. Reprezentanții universității contestă faptul că trebuie să primească acreditare în fiecare an de la Ministerul Educației, în condițiile în care universitatea funcționează în baza unei legi din 2002. „Pentru absolvenții de anul acesta, Universitatea «Spiru Haret» cere aproximativ 60.000 de diplome. Eu cred că nu 60.000 de absolvenți au finalizat structuri de învățământ legal constituite, potrivit criteriilor de evaluare și de acreditare”, spune ministrul Educației. În cazul universităților „Petre Andrei” și „Appolonia” din Iași, ministerul Educației contestă fuziunea care a avut loc în 2004. În plus, corpul de control al ministerului a descoperit mai multe nereguli la organizarea examenelor de licență. Reprezentanții celor două instituții susțin că vor încerca să remedieze situația până la toamnă. Datele sunt cuprinse în ultima Hotărâre de Guvern prin care este aprobată lista universităților acreditate sau în curs de acreditare pentru anul universitar 2009-2010.