375 lei - cea mai mare bursă a studenţilor

Potrivit autonomiei universitare, fiecare instituție de învățământ superior își fixează propriile crtiterii pe baza cărora acordă bursele, precum și numărul și sumele alocate pentru fiecare categorie în parte. Orice tip de bursă obținut de un student pe parcursul unui an de studiu sau timp de mai mulți ani poate aduce o informație în plus; astfel, mențiunea în CV a faptului că studentul a primit bursă pentru rezultate bune la învățătură poate convinge angajatorul că are în față un absolvent de top în cadrul specializării sale. Burse de performanță pentru studenții eminenți Universitatea „Ovidius“ acordă trei tipuri de burse pentru rezultatele bune obținute la învățătură. Bursa de merit, care nu cuprinde și anul întâi de studiu, se acordă studenților care au obținut în anul precedent o medie de peste 9.50 și este în valoare de 300 de lei. Studenții care au avut în anul universitar recent încheiat medii mai mari de 9.75, au participat la manifestări științifice, au realizat lucrări și au minimum trei articole publicate în reviste de specialitate sunt răsplătiți, de la 1 octombrie, cu burse de performanță, în valoare de 375 de lei pe lună. Universitatea mai acordă burse integrale pentru studenții care au media peste 9.00, în valoare de 226 de lei, și burse parțiale, a câte 132 de lei fiecare pentru cei care termină anul universitar cu o medie mai mare de 8.25. La Academie, soldele înlocuiesc bursele Și Universitatea Maritimă Constanța își răsplătește cei mai silitori studenți oferindu-le burse. Anul precedent, UMC a alocat 250 de burse, iar pentru anul acesta, numărul lor va fi stabilit după 1 octombrie. UMC acordă câte o bursă de merit, pentru fiecare an, și fiecare specializare, în valoare de 230 de lei pe lună, și alte patru categorii de burse al căror număr este stabilit în funcție de medii. Pe lângă acestea, viitorii marinari pot obține și alte burse. Prin programul Erasmus, se acordă 100 de euro pe lună studenților care sunt desemnați să plece în voiaj pe mare, bursa vizând mobilitatea și capacitatea studenților de a se adapta la viața de marinar. Studenții de la UMC sunt susținuți și de o companie japoneză care, pe baza unor examene și selecții în funcție de medii, acordă 90 de burse a câte 100 de dolari, timp de un an. Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ nu oferă burse deoarece este instituție militară, dar studenții de la Marină Militară beneficiază de cazare, masă și de o soldă lunară. Valoarea soldelor este cuprinsă între 80 de lei pentru anul I, și scade până la 30 de lei pentru studenții din anul V. Bursele sociale - un alt venit pentru studenți Pe lângă ajutorul oferit prin bursele acordate de universități pentru meritele la învățătură, universitățile le acordă studenților și burse sociale. 