3 mai, Ziua libertăţii presei

3 mai, Ziua libertății presei

Începând cu 1997, an de an la data de 3 mai se sărbătorește în lumea întreagă „Ziua libertății presei”. Începând cu acel an, UNESCO oferă un premiu în valoare de 25 mii de dolari unei persoane sau organizații care s-a remarcat prin contribuția adusă în promovarea libertății presei. Premiul de anul acesta a fost oferit de directorul general al UNESCO, Koichiro Matsuura, postum, lui Lasantha Wickrematunge, jurnalist din Sri Lanka, asasinat la data de 8 ianuarie 2009. Wickrematunge este al doilea jurnalist care primește premiul postum, prima fiind Anna Politkovskaya, din Rusia, asasinată în 2006. Premiul a fost instituit în memoria jurnalistului Gulliermo Cano, ucis în 1986 de către cartelurile de droguri columbiene în urma dezvăluirilor de presă publicate. Potrivit unui raport asupra libertății presei în lume, dat publicității de Freedom House, în România presa este „parțial liberă”, ocupând locul 44 alături de trei țări sud-americane: Peru, Panama și Ecuador. În fața noastră se situează țări precum Burkina Faso, Botswana, Mongolia sau Mozambique, dar și Bulgaria, Ungaria și Cehia. Albania și Ucraina sunt în urma noastră. Potrivit aceluiași raport, presa din Republica Moldova nu se bucură de libertate, nici măcar parțială, alături de țări precum Coreea de Nord, China, Rusia sau Arabia Saudită.