3.000 de euro pentru cel mai bun proiect eco

Elevi din 10 școli și licee constăn-țene au participat la cursuri teoretice și practice referitoare la ecologie și managementul proiectelor de voluntariat în cadrul proiectului EcoChampions, inițiat de Asociația MaiMultVerde și Grupul CEZ. Instituțiile de învățământ înscrise sunt Școala nr. 24 „Ion Jalea”, Școala nr. 29 „Mihai Viteazu”, Școala nr. 30 „Gh. Țițeica”, Școala cu clase I-VIII Fântânele, Școala cu clase I-VIII Cogealac, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „George Călinescu”, Liceul Teoretic „Traian” și Liceul Teoretic „Ovidius”. În urma cursurilor, elevii s-au apucat de scris și implementat propriile lor proiecte de mediu și voluntariat în comunitate. Astfel, Grupul Școlar Fântânele a cerut Primăriei din localitate să amenajeze un parc pen-tru locuitorii comunei, care resimt lipsa spațiului verde, și a propus o machetă a viitorului parc. Elevii de la „George Călinescu”, „Traian”, „Mircea cel Bătrân” și de la școala din Cogealac au pledat pentru colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje în apropierea școlii sau liceului. Mai mult, elevii din Cogealac și-au extins cererea, solicitând un sistem integrat de gestionare a deșeurilor în toată comuna. Școala nr. 24 din Constanța a depus la Primărie o petiție prin care cerea curățarea parcului din vecinătatea Gării Constanța, în timp ce elevii Școlii nr. 29 cer Primăriei să aloce un buget special pentru curățarea Parcului și Lacului Tăbăcăriei. Elevii de la Școala nr. 30 au cerut organelor competente să curețe tot Parcul Tăbăcăriei, dar și Lacul Siutghiol, plus amplasarea de coșuri pentru colectare selectivă. Liceenii de la „Eminescu” sunt îngrijorați de starea deplorabilă în care se află zona falezei nord din Constanța și cer Primăriei să strângă fonduri pentru reabilitarea acestei zone, iar cei de la „Ovidius” au făcut o petiție pe care au trimis-o la Garda de Mediu, Poliția Rutieră, Primăria Constanța, Agenția de Protecția Mediului Constanța, în care atrag atenția asupra poluării cauzate de trafic și cer facilități pentru transport alternativ (piste de biciclete, centre de închiriere etc.). „Mie mi-au plăcut toate temele pe care le-a avut proiectul. Dar cel mai mult mi-a plăcut activitatea în care a trebuit să facem o petiție. Am fost în mall și în parc să strângem semnături”, a povestit Clara Gila, elevă în clasa a VII-a, la Școala „Gheorghe Țițeica”. „Diversitatea temelor și dinamica acestora fac proiectul mai interesant. Ne-a surprins faptul că am ieșit din monotonia în care s-au împiedicat alte proiecte”, este de părere colectivul clasei a IX-a B din Liceul Teoretic „Ovidius”. Concursul de proiecte le va da ocazia cluburilor de voluntari să obțină, pentru școlile în care învață, premii în valoare totală de 3.000 de euro, puse la dispoziție de Grupul CEZ.