29 aprilie - Ziua solidarităţii între generaţii

O nouă sarcină pentru profesori

29 aprilie - Ziua solidarității între generații

Uniunea Europeană sărbătorește, în fiecare an, în data de 29 aprilie, Ziua solidarității între generații.În acest an, sărbătoarea are o semnificație deosebită, dat fiind faptul că 2012 este Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații. În acest context, Andoulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism, tinere și sport, a făcut un apel la miniștrii educației din statele membre ale Uniunii Europene să fie sărbătorită împreună această zi.Un nou prilej pentru Ministerul Educației să „încurajeze” școlile să celebreze această zi invitând membri mai în vârstă ai comunităților locale să vină la instituțiile de învățământ pentru a le vorbi elevilor despre experiențele lor.„Obiectivul ar fi ca tinerii și vârstnicii să împărtășească idei și experiențe cu privire la ceea ce contează pentru ei în viață și să înceapă o dezbatere mai largă cu privire la valorile societății actuale”, se arată în adresa trimisă de minister către ISJ Constanța.