24 de elevi constănţeni, la finala din Houston a concursului de design staţii spaţiale

Recidivăm la NASA!

24 de elevi constănțeni, la finala din Houston a concursului de design stații spațiale

Constănțenii cuceresc NASA. Este evident. Dacă ieri am prezentat povestea unui profesor de la Școala nr.24 care a urmat un stagiu la NASA, astăzi vă prezentăm 24 de elevi minunați care au „speriat” agenția spațială americană. Ei au participat în perioada 18-28 iulie,în Houston, Texas, la finala concursului International Space Settlement Design Competition. Lavinia Brăilescu, Adela Capilnasiu, Maria Necșulescu, Raluca Rudeanu, Andra Stroe, Daiana Toporău, Marina Vasile, Alexandru Băbeanu, Gabriel Burceanu, Mihai Caranica, Claudiu Cherchiu, Răz-van Ciucă, Mircea Crețu-Stancu, Vlad Grigore, Valentin Marcu, Lucian Mocanu, Adrian Nedelea, Gabriel Petrică, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“, alături de Viviana Costea și George Madresi de la Liceul Teoretic „Ovidius” și Ioana Laura Aanei, Crina Oana Borda, Emanuela Bran și Sevda Memet de la Liceul Internațional de Informatică se pregătesc la Centrul de Cercetări al Elevilor de pe lângă Fundația Academică „Alumni“ a Cole-giului Național „Mircea cel Bătrân”. Coordonați de doi formatori de „atitudini cosmi-ce“, cum obișnuiesc să-i numească pe profesorii Radu Dragomir și Ion Băraru, au alcătuit două echipe, formate din câte 12 fete și 12 băieți, supranumite „Astoria 1“ și „Astoria 2”. Proiecte de stații spațiale propuse pentru brevetare La centrul din Houston, concurenții au fost grupați în patru companii multinaționale care, pentru obținerea Marelui Trofeu al Competiției Finale, trebuia să elaboreze un proiect de așezare locuită permanent pe planeta Marte. Echipa de fete con-stănțence a fost grupată cu 12 elevi americani din Orlando, Florida și 12 elevi din Punjab, India, alcătuind compania „Vulture Aviation”. Băieții au fost cuplați cu 12 elevi din Durango, Colorado, nouă elevi din Maldonado, Uruguay și trei elevi australieni, și au format Compania „Grumbo Aerospace“. Competiția în sine a constat în elaborarea proiectului „Brad-buryom – Mars Settlement“, în timp de 43 de ore fără întrerupere, pe baza unor cerințe foarte stricte („Request for proposal”) propuse de fondatorii concursului, astronauții Anita Gale, Dick Edwards și Rob Kolstad. Competiție româno-română „Prezența în sine în faza finală a concursului constituie o realizare deosebită a învățământului constănțean, iar prezența a două echipe din aceeași entitate educațională constituie o excepție apreciată ca atare de organizatori și de juriu. Din discuțiile cu inginerii NASA, care au fost în permanent contact cu competitorii și coordonatorii lor, a reieșit faptul că «motorul» tare al competiției îl constituie lupta între companiile din care fac parte echipaje românești. Cu aceste informații am fost determinați să credem că, pe tărâm american, s-a petrecut o competiție româno-română, din care a câștigat… România. Dacă lucrările de calificare ale elevilor în faza finală au fost apreciate ca fiind foarte valoroase, originale, veridice, fezabile, ele făcând acum obiectul unor demersuri de brevetare, proiectele pentru competiția finală au uimit prin calitatea științifică, viziunea realistă și originalitatea soluțiilor propuse pentru edificarea unor construcții umane pe mediul aspru marțian, în vederea teraformării planetei Marte”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, profesorul Ion Băraru. Băieții, câștigători ai marelui premiu Juriul compus din specialiști de la Boeing Company și National Aeronautics and Space Adminsitration (NASA) a declarată câștigătoare a marelui premiu compania „Grumbo Aerospace”, a băieților. „Acest rezultat de excepție al elevilor constănțeni este datorat calităților lor individuale, pregătirii lor școlare pluridisciplinare, puterii lor de muncă și spiritului de sacrificiu și, nu în ultimul rând, sponsorilor și Primăriei Constanța, care au făcut posibilă deplasarea noastră în Statele Unite”, a mai precizat Ion Băraru. Profesorul Băraru se află la cea de-a două vizită în Statele Unite ale Americii în această vară. În luna iunie, el a însoțit alte patru echipe de elevi constănțeni care s-au calificat la concursul NASA Ames Space Settlement, două dintre ele obținând câte un premiu întâi, iar două premii doi. De asemenea, profesorul Băraru mai are antecedente la NASA, unde a mai coordonat două echipe câștigătoare ale marelui premiu la alte concursuri din anii trecuți.Constănțenii cuceresc NASA. Este evident. Dacă ieri am prezentat povestea unui profesor de la Școala nr.24 care a urmat un stagiu la NASA, astăzi vă prezentăm 24 de elevi minunați care au „speriat” agenția spațială americană. Ei au participat în perioada 18-28 iulie,în Houston, Texas, la finala concursului International Space Settlement Design Competition. Lavinia Brăilescu, Adela Capilnasiu, Maria Necșulescu, Raluca Rudeanu, Andra Stroe, Daiana Toporău, Marina Vasile, Alexandru Băbeanu, Gabriel Burceanu, Mihai Caranica, Claudiu Cherchiu, Răz-van Ciucă, Mircea Crețu-Stancu, Vlad Grigore, Valentin Marcu, Lucian Mocanu, Adrian Nedelea, Gabriel Petrică, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“, alături de Viviana Costea și George Madresi de la Liceul Teoretic „Ovidius” și Ioana Laura Aanei, Crina Oana Borda, Emanuela Bran și Sevda Memet de la Liceul Internațional de Informatică se pregătesc la Centrul de Cercetări al Elevilor de pe lângă Fundația Academică „Alumni“ a Cole-giului Național „Mircea cel Bătrân”. Coordonați de doi formatori de „atitudini cosmi-ce“, cum obișnuiesc să-i numească pe profesorii Radu Dragomir și Ion Băraru, au alcătuit două echipe, formate din câte 12 fete și 12 băieți, supranumite „Astoria 1“ și „Astoria 2”. Proiecte de stații spațiale propuse pentru brevetare La centrul din Houston, concurenții au fost grupați în patru companii multinaționale care, pentru obținerea Marelui Trofeu al Competiției Finale, trebuia să elaboreze un proiect de așezare locuită permanent pe planeta Marte. Echipa de fete con-stănțence a fost grupată cu 12 elevi americani din Orlando, Florida și 12 elevi din Punjab, India, alcătuind compania „Vulture Aviation”. Băieții au fost cuplați cu 12 elevi din Durango, Colorado, nouă elevi din Maldonado, Uruguay și trei elevi australieni, și au format Compania „Grumbo Aerospace“. Competiția în sine a constat în elaborarea proiectului „Brad-buryom – Mars Settlement“, în timp de 43 de ore fără întrerupere, pe baza unor cerințe foarte stricte („Request for proposal”) propuse de fondatorii concursului, astronauții Anita Gale, Dick Edwards și Rob Kolstad. Competiție româno-română „Prezența în sine în faza finală a concursului constituie o realizare deosebită a învățământului constănțean, iar prezența a două echipe din aceeași entitate educațională constituie o excepție apreciată ca atare de organizatori și de juriu. Din discuțiile cu inginerii NASA, care au fost în permanent contact cu competitorii și coordonatorii lor, a reieșit faptul că «motorul» tare al competiției îl constituie lupta între companiile din care fac parte echipaje românești. Cu aceste informații am fost determinați să credem că, pe tărâm american, s-a petrecut o competiție româno-română, din care a câștigat… România. Dacă lucrările de calificare ale elevilor în faza finală au fost apreciate ca fiind foarte valoroase, originale, veridice, fezabile, ele făcând acum obiectul unor demersuri de brevetare, proiectele pentru competiția finală au uimit prin calitatea științifică, viziunea realistă și originalitatea soluțiilor propuse pentru edificarea unor construcții umane pe mediul aspru marțian, în vederea teraformării planetei Marte”, a declarat, pentru „Cuget Liber“, profesorul Ion Băraru. Băieții, câștigători ai marelui premiu Juriul compus din specialiști de la Boeing Company și National Aeronautics and Space Adminsitration (NASA) a declarată câștigătoare a marelui premiu compania „Grumbo Aerospace”, a băieților. „Acest rezultat de excepție al elevilor constănțeni este datorat calităților lor individuale, pregătirii lor școlare pluridisciplinare, puterii lor de muncă și spiritului de sacrificiu și, nu în ultimul rând, sponsorilor și Primăriei Constanța, care au făcut posibilă deplasarea noastră în Statele Unite”, a mai precizat Ion Băraru. Profesorul Băraru se află la cea de-a două vizită în Statele Unite ale Americii în această vară. În luna iunie, el a însoțit alte patru echipe de elevi constănțeni care s-au calificat la concursul NASA Ames Space Settlement, două dintre ele obținând câte un premiu întâi, iar două premii doi. De asemenea, profesorul Băraru mai are antecedente la NASA, unde a mai coordonat două echipe câștigătoare ale marelui premiu la alte concursuri din anii trecuți.