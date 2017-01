Cronică de spectator

20 de microfoane au redat „Rhythm of the Dance”

Revenirea la Constanța, pe scena Casei de Cultură, a electrizanților dansatori irlandezi ai Companiei Naționale de Dansuri a Irlandei i se datorează, fără să-l mai flatăm, că n-are nevoie, directorului instituției-gazdă, Gheorghe Ungureanu, care nu mai face demult bussines din cultură. Și când facem această afirmație ne referim la faptul că sâmbătă, 18 februarie, sute de constănțeni au luat loc în fotoliile „Casei” pentru a asista la o reprezentație ce poate fi încadrată în evenimentul anului la Constanța.Cu o trupă un pic mai restrânsă, față de premiera turneului de anul trecut „Rhythm of the Dance”, de la sfârșitul aceleiași luni februarie, irlandezii s-au „duelat” în pașii unei coregrafii complexe, de-a dreptul acrobatice. Dar cu o naturalețe și aparentă ușurință ce-ți dădea impresia că abia ating podeaua scenei înțesate cu 20 de microfoane ce au redat fidel ritmul metalic al pantofilor special concepuți.Mărturisesc că după ce aflasem că extra-nemaipomeniții irlandezi ai trupei lui Michael Flatley au mimat… minunat stepul irlandez pe scene celebre din Austria sau Franța, eram circumspectă și mi-era teamă să nu identific oarece derapaje. Nefiind de specialitate, dar crezându-l pe cuvânt pe PR evenimentului, Iosif Gheorghe, am rămas cu impresia că nu s-a făcut playback.Pe parcursul spectacolului, dansatorii irlandezi au schimbat numeroase costume, luminile reflectoarelor, jucăuș gândite, dar și static pe numere solo, redând plastic povestea în timp a eroilor celți în tablourile programate pe două acte și presărate cu momente solistice susținute de doi tenori ai aceleiași trupe.Orchestra formată din cinci instrumentiști s-a aflat când în spatele dansatorilor, când în centrul atenției, oferind momente de impresionantă virtuozitate, dar completând povestea în chip cu totul original în ceea ce au irlandezii specific, respectiv melodicitatea folclorului lor.Și dacă la început mai timid, în cele din urmă sala a început să susțină cu aplauze furtunoase ritmul drăcesc care parcă ne cuprinsese pe toți cei prezenți, la finalul spectacolului.XXXDupă ce, aseară, pe scena Sălii Palatului din Capitală au susținut ultimul spectacol al turneului 2012 în România, la finele acestei săptămâni, Compania Națională de Dansuri a Irlandei este așteptată în Canada, pe scenele a trei instituții din orașul Ontario.