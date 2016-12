În urma contestațiilor

194 de elevi au mai luat Bacalaureatul

În județul Constanța au fost depuse 2.330 contestații, care au fost recorectate în județul Brăila. Doar 941 au fost admise de către Centrul Regional de Contestații, iar în urma reevaluării 194 de elevi au mai promovat Bacalaureatul, promovabilitatea crescând de la 45,17 la 47,94.Conform statisticii Inspectoratului Școlar Județean Constanța, 775 de lucrări au primit mai mult sau egal cu 0,5 puncte față de nota inițială: la limba și literatura română - 413, la matematică - 197, la biologie și anatomie - 103, la chimie - 8, la filozofie - una, la fizică - 24, la geografie - 11, la informatică - trei, la istorie - 11, la limba turcă, logică și argumentare, psihologie și sociologie - câte o lucrare.128 de lucrări au primit mai puțin sau egal cu 0,5 puncte față de nota inițială, respectiv la limba și literatura română - 26, la matematică - 70, la biologie și anatomie - opt, la fizică - 15, la geografie - 7, la istorie - două.38 de lucrări cu note sub 5 au fost admise conform art. 73 din Meto-dologie: „Pentru lucrările care au primit inițial note cuprinse între 4,50- 4,99, inclusiv notele de 4,50 și 4,99 sau o notă cel puțin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestații”.11 candidați au pierdut proba în urma contestației depuse, după cum urmează: două la fizică și la matematică, câte una la geografie și istorie și cinci la limba română.Cu această din urmă etapă, sesiunea de vară a Bacalaureatului 2012 s-a încheiat.Și în timp ce unii colegi deja își vor depune dosarele la facultăți, alți absolvenți de liceu care au picat își vor încerca norocul la sesiunea de bacalaureat din toamnă, care se va desfășura în perioada august-septembrie 2012.De altfel, de luni, 16 iulie, încep înscrierile candidaților la a doua sesiune de examen. Pe 20-21 august, are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A); 20-22 august: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B); 21-22 august: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C); 23-24 august: Evaluarea competențelor digitale (proba D); 27 august: Proba scrisă la limba și literatura română; 28 august: Proba scrisă la limba maternă; 29 august: Proba obligatorie a profilului; 31 august: Proba la alegere a profilului și specializării; 2 septembrie: Afișarea rezultatelor (până la ora 16) și depunerea contestațiilor (16-20); 3-4 septembrie: Rezolvarea contestațiilor; 5 septembrie: Afișarea rezultatelor finale.