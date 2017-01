180 de bibliotecari din întreaga ţară s-au reunit la Constanţa la a XX-a Conferinţă Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România

180 de bibliotecari din întreaga țară s-au reunit la Constanța la a XX-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România

Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța este gazdă, zilele acestea, a celei de-a XX-a ediții a Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România. Evenimentul se desfășoară în perioada 10 - 12 septembrie sub semnul „Continuității și schimbării în bibliotecă”, în program fiind prevăzute dezbateri începând cu aspectele profesionale și culminând, inevitabil, cu cele financiare. În Aula Bibliotecii Județene „I.N. Roman” Constanța a debutat ieri cea de-a XX-a Conferință Națională a Asociației Bibliotecarilor din România. Cuvântul de bun venit adresat celor aproximativ 180 de participanți din întreaga țară de către directorul instituției constănțene, Liliana Lazia, a fost urmat de intervențiile secretarului de stat din cadrul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, Octavian Știreanu, deputatul UDTTMR Aledin Amet, directorul general al Bibliotecii Academiei, acad. Florin Filip, prorectorul Universității „Ovidius” prof. univ. dr. Marian Cojoc, directorul general al Bibliotecii Naționale a României, conf. univ. dr. Elena Târziman, intervenția finală aparținându-i președintelui Asociației Bibliotecarilor din România, Mircea Regneală. Printre noutățile aduse de secretarul de stat Octavian Știreanu s-a aflat și grila de salarizare pentru bibliotecari, așa cum este ea prevăzută în proiectul Legii salarizării unice pe care Guvernul Boc își va asuma răspunderea săptămâna viitoare. Adept al princi-piului „să guvernăm și prin consultarea celor guvernați”, Octavian Știreanu a profitat de ocazia de a se afla printre reprezentanții bibliotecarilor pentru a-i îndemna să vină cu propuneri, soluții și sugestii chiar și pentru modificarea legislației în vigoare în ceea ce îi privește. „Nimic nu este imuabil și se pot aduce modificări”, a declarat Știreanu, făcând referire la hibele pe care le are, în prezent, legislația, dând exemplu Legea nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură. Autoritățile constănțene, într-o veșnică negare față de cultură În opinia secretarului de stat, activitatea bibliotecilor stă sub semnul teoriei celor „patru S”: spațiu, stoc, staff și servicii. „O armonizare a acestor S-uri este o provocare”, i-a sfătuit Știreanu pe bibliotecari. Reprezentantul Ministerului Culturii nu s-a sfiit nici să declare că activitatea bibliotecarilor este totuși una bântuită de contradicții, printre acestea numărându-se moda descentralizărilor vs. nevoia de coerență, contradicția dintre cartea scrisă și computer, dar cea mai importantă fiind cea care ține de dezinteresul manifestat de autoritățile locale față de biblioteci, în comparație cu necesitățile culturale ale comunităților locale. Un mare adevăr această din urmă constatare, o realitate cruntă confirmată și ieri la Constanța când, deși aveau locurile rezervate la prezidiu și erau așteptați să se facă și auziți în fața celor aproape 180 de participanți, directorul Direcției de Cultură din cadrul Consiliului Județean Constanța, Cristian Zgabercea, și viceprimarul Decebal Făgădău au fost marii absenți de la eveniment, autoritățile locale și județene neavând practic nici un reprezentant la eveniment. Trebuie să menționăm, totuși, că Biblioteca „I.N. Roman” este una dintre instituțiile care se află chiar în subordinea Consiliului Județean Constanța. Nici din partea Prefecturii Constanța nu a participat nimeni la eveniment, deși era așteptat subprefectul Mircea Iustian. Mai mult respect pentru profesia de bibliotecar Provenind din acest domeniu de activitate, deputatul tătar Aledin Amet a ținut să le transmită foștilor săi colegi de breaslă că ar trebui acordată o atenție mai mare schimbării percepției opiniei publice și chiar a politicienilor în ceea ce privește instituția bibliotecii și profesia de bibliotecar. „Mi s-a spus la un moment dat că mă vor trimite înapoi la bibliotecă”, a fost exemplul oferit de deputat în ceea ce privește modul de abordare al problemei. În cele două mandate de deputat, Aledin Amet a semnat și două amendamente la legea bibliotecilor. Unul dintre amendamente a fost adus în 2007 și, potrivit acestuia, pot fi înființate noi posturi de bibliotecari la instituțiile județene, normarea realizându-se acum în funcție de numărul de locuitori ai județului și nu de locuitorii mu-nicipiului. Un cel de-al doilea amendament este ceva mai recent, din actualul mandat și vizează bibliotecile școlare din învățământul din mediul rural, astfel încât acestea să nu fie desființate. Bibliotecarii din sistemul de învățământ amenință cu proteste Iar dacă prorectorul Marian Cojoc le-a vorbit participanților la congres despre o „gestionare hedonică a fondului de carte”, președintele Asociației Bibliotecarilor din România, Mircea Regneală, a adus în discuție și aspecte mai pragmatice ale profesiei de bibliotecar. Regneală a ținut să facă trimitere la nemulțumirile pe care proiectul legii salarizării unice le-a declanșat în rândul bibliotecarilor din sistemul de învățământ, aceștia fiind gata să declanșeze un protest. Potrivit lui Regneală, bibliotecile din instituțiile de învățământ ar putea rămâne închise după deschiderea anului școlar, respectiv a celui universitar. Tot Regneală a mai punctat un aspect deosebit de important pentru aceeași schimbare a percepției opiniei publice în ceea ce privește profesia de bibliotecar: „Noi nu facem lobby prea mult în favoarea profesiei noastre. Ar trebui să fim prezenți mai mult în urechile oamenilor”, a spus președintele Asociației Bibliotecarilor din România. Diplome și oaspeți din străinătate Lucrările congresului sunt programate pe parcursul a trei zile, dezbaterile abordând teme dintre cele mai diverse. Cei aproximativ 180 de participanți vor discuta despre problemele cu care se confruntă breasla bibliotecarilor, modul de abordare de către societate a acestei profesii, importanța bibliotecilor pentru formarea și consolidarea societății, dar și competiția dintre bibliotecile clasice și celelalte medii de informare, în special cele online. Pe lângă faptul că își vor împărtăși propriile experiențe din spațiul românesc, participanții la congres se bucură, pe parcursul celor trei zile, și de prezența unor oaspeți din Danemarca, Marea Britanie și Olanda. Ieri, în prima zi a congresului, au fost înmânate și 30 de diplome pentru tot atâția reprezentanți ai bibliotecarilor din România. Programul lucrărilor Astăzi, în cea de-a doua zi a congresului, începând cu ora 10.00, sunt programate lucrări pe secțiunile „Tehnici pedagogice în bibliotecă”, „Informatizare”, „Referințe”, „Cultura informației”, „Achizi-ție și dezvoltarea colecțiilor”, „Comunicarea documentelor și împrumutul interbibliotecar”, „Catalogare - Clasificare - Indexare”. Tot astăzi va avea loc, începând cu ora 17.30, Adunarea Generală a Asociației Bibliotecarilor din România. Ziua de sâmbătă este dedicată unei vizite de documentare la Palatul Reginei Maria și Grădina Botanică de la Balcic - Bulgaria.