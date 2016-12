18 ani de concerte în Phoenix, dar cu Cargo

Trupa timisoreana CARGO isi invită fanii și iubitorii muzicii rock la concertul Aniversar 30 ani în Club Phoenix Constanta, 22 august 2015, să asculți piese precum: “Ziua Vrăjitoarelor”, “Anarhia”, “Dacă ploaia s-ar opri”, “Aproape de Voi”.După show-ul Sold Out din toamna anului trecut, Noaptea Vrajitoarelor de la Arenele Romane si dupa multe alte showuri cu casa inchisa, CARGO vin sa ofere fanilor din Constanta un eveniment memorabil, unde marile surprize nu se vor lasa asteptate.Tot in cadrul acestui eveniment Club Phoenix va sarbatori 18 ani de concerte.Trupa Cargo înseamnă Adi Barar – chitară, Adrian Igrișan (baciu)- voce, Tavi Pilan- tobe, Ionut Carja – clape și Florin Barbu – bass, înființată în 1985 în Timișoara, Trupa Cargo a creionat nenumărate piese care sunt cântate împreună cu publicul, au realizat nenumarate concerte și evenimente speciale.Mai multe informații despre artiști puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a trupei: http://www.facebook.com/cargorock.Concertele apar sub sigla VMG Music.