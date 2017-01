18.000 de studenţi „haretişti“ aşteaptă un verdict

La Constanța,

18.000 de studenți „haretiști“ așteaptă un verdict

Universitatea „Spiru Haret” din Constanța funcționează cu două domenii - drept și administrație publică și management financiar-contabil - la care sunt înscriși 18.000 de studenți. La acestea se adaugă 20 de specializări la învățământ la distanță (ID), acreditate la București și Brașov, conform declarației făcute, ieri, de prof. univ. dr. Olga Duțu, rectorul Universității „Spiru Haret” Constanța. Atitudinea studenților constănțeni evident că nu este una pasivă, în-trucât la mijloc sunt zeci de milioane de lei date pe anii universitari, motiv pentru care ei se interesează frecvent la rectorat ce soartă vor avea. „Bombardament ca anul acesta n-am avut niciodată”, recunoaște chiar și rectorul Duțu. Tot scandalul actual în care este implicat numele USH pare să fi plecat de la faptul că staff-ul acestei instituții se prevalează de acreditarea cursurilor de zi și atunci a trecut la înființarea de mult prea nume-roase specializări în cadrul învățământului la distanță (ID) și frecvență redusă (FR). „Dar pentru care s-au investit peste 16 milioane de euro, constând în achiziționarea a 10.000 de calculatoare și a unui server propriu, devenind astfel singura uni-versitate europeană care dispune de această logistică”, încearcă să justifice rectorul constănțean al USH. Întrebată dacă nu i se pare, totuși, exagerat numărul de diplome pentru licență solicitat Ministerului Educației, și anume 60.000, prof. univ. dr. Duțu ne-a declarat că nu a stat nimeni la colț de stradă să racoleze studenți. Prezent la discuțiile de ieri, prof. univ. dr. Gheorghe Dinu, catedra Facultății de Drept și administrație publică, a reiterat faptul că ne aflăm în fața unei masificări a învăță-mântului în lume. „Am studiat fenomenul crizei și am descoperit că foarte mulți se îndreaptă spre educație în această perioadă!” (Oare?!?-n.r.). Dincolo de tonul pur publicitar, nu este greu de intuit că numărul celor care-și vor dori să devină studenți la USH scade drastic, spre dezamăgirea cifrei de afaceri a staff-ului din capitală. Că nu degeaba s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie specializările la ID. O găselniță aducătoare de profituri și, să fim serioși, câtă carte? „ARACIS este o victimă colaterală în acest scandal!” Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) este instituția care elaborează periodic metodologia și standardele de acreditare pentru diferitele tipuri de programe și furnizori de învățământ superior. ARACIS evaluează în temeiul standardelor și al metodologiei aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la cerere sau din proprie inițiativă, și propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de învățământ superior și a programelor lor de studii. Mihai Floroiu, purtător de cuvânt al ARACIS și cadru universitar la Facultatea de Drept, ne-a declarat că în tot acest scandal dintre USH și Ministerul Educației, instituția pe care o reprezintă constituie o victimă colaterală. „Pentru fiecare specializare ID pe care o avansa, USH trebuia să aibă autorizație provizorie sau acreditare. Dacă vă uitați în HG 676/2007 și 635/2008 și numărați ID-urile și FR-urile, veți observa că nu are mai mult de șase. Dar dacă intrați pe site-ul lor, veți vedea vreo 40 de specializări la ID. Ei au dat în judecată, în contencios administrativ, Ministerul Educației, împotriva HG 676 și 635, și au solicitat să nu li se aplice, acestea constituind nomenclatorul specializărilor pe care le oferă toate universitățile din țara asta și regimul lor juridic. Și au câștigat dreptul de a fi scoși în afara legii. Aceeași lege, însă, prevede că o universitate poate să ofere programe de studiu cu condiția ca ele să funcționeze legal, iar dovada este chiar includerea în aceste HG-uri, care se actualizează o dată pe an. Cerând să nu li se mai aplice HG 635 au avut câștig de cauză din punctul dânșilor de vedere. Dar când Ministerul a emis HG 749/2009, care prevede programa tuturor universităților pe specializări de studiu acreditate provizoriu sau în curs de acreditare, de stat și private, USH, având acea sentință judecă-torească pe care dânșii o consideră un succes, n-au mai putut să apară în noua HG. Dacă MECI i-ar fi trecut, probabil că dădeau iar în judecată ministerul”. Întrebat de ce refuză USH să fie evaluată de ARACIS, fiind în proces de evaluare de către o instituție europeană, Mihai Floroiu ne-a declarat: „Probabil că de teamă că nu îndeplinesc criteriile. Iar insti-tuția de care se pomenește – EUA - nu realizează o evaluare conformă cu legea românească, ci mai repede un audit intern, prin care le sugerează ce ar mai avea de făcut”. *** Ministerul le-a oferit termen o săptămână să intre în legalitate Universitatea „Spiru Haret” va putea organiza admitere pentru anul 2009-2010 dacă, în decurs de o săptămână, va îndeplini condițiile de intrare în legalitate, a precizat ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, după discuțiile purtate luni cu reprezentanții instituției de învățământ. „Am urmărit, la această discuție, intrarea în legalitate a universității. Astfel, am cerut ca universitatea să organizeze admitere numai pentru programele atestate. Am mai cerut lista cadrelor didactice care au fost înaintate la gradul de conferențiar și profesor universitar numai cu probarea senatului instituției, pentru ca aceștia să fie evaluați de minister. Le-am mai solicitat să ne prezinte documentele necesare evaluării și modificarea duratelor de studii în conformitate cu prevederile legii, modificare necesară, de pildă, la Facultatea de Drept, care trebuie să dureze patru ani, nu trei, cum e la «Spiru Haret» acum”, a precizat Andronescu. Ministrul Educației a adăugat că, pentru rezolvarea problemei studenților de la „Spiru Haret” care se pregătesc să-și susțină licența, va fi redactat un proiect de ordonanță de urgență, prin care cei care sunt înscriși în formele de învățământ neacreditate să poată susține acest examen la o universitate acreditată. În plus, Universitatea „Spiru Haret” va trebui să accepte evaluarea externă a instituției, putând să aleagă, pentru asta, o agenție de evaluare autorizată. „În cazul în care universitatea respectă aceste angajamente, în decurs de o săptămână, vom adăuga în hotărârea de guvern care listează programele de studii acreditate și autorizate provizoriu și facultățile din cadrul Universității «Spiru Haret». În cazul în care, după introducerea în hotărârea de guvern respectivă, universitatea continuă proceduri ilegale, există posibilitatea legală de a le retrage definitiv acreditările”, a subliniat Andronescu. Dreptul de organizare a admiterii la „Spiru Haret” în anul universitar 2009-2010 a fost retras prin HG 749/2009, care cuprinde lista facultăților din România acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu. Astfel, în baza faptului că „Spiru Haret” a solicitat și câștigat în instanță să fie anulate prevederile a două HG anterioare de acest tip, respectiv 676/2007 și 635/2008, universitatea nu a mai fost trecută și în hotărârea din acest an. Numai că, anul acesta, hotărârea are o prevedere nouă, și anume numai facultățile listate pot organiza admitere în anul universitar 2009-2010. Marea majoritate a studenților de la „Spiru Haret” urmează cursurile în regim la distanță sau fără frecvență. În total, universitatea are 311.928 de studenți, ceea ce înseamnă două treimi din totalul studenților din România. Înscrierile la facultățile din cadrul Universității „Spiru Haret”, care se fac pe bază de dosar, au început în mai și sunt programate, teoretic, până la sfârșitul lunii septembrie, fără a fi precizată o limită de locuri pentru admitere.